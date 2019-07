Far siktet for dobbeltdrap etter å ha etterlatt tvillinger i bilen

SIKTET: En far er siktet for dobbeltdrap på tvillingene sine i bydelen Bronx som ligger i New York. Foto: Skjermdump (WCBS-TV / Via Twitter: @CBSNewYork)

En 39-år gammel far i New York er siktet for drap på tvillingene sine, etter å ha etterlatt dem i bilen mens han selv var på jobb.

Politiet oppdaget bilen med de to ettåringene i Bronx fredag ettermiddag, men Phoenix og Mariza Rodriguez var da døde. Barnas far, Juan Rodriguez, mistenkes for uvitende å ha etterlatt dem i bilen da han gikk på jobben på et sykehus fredag morgen. Først da han var ferdig på jobben, og skulle kjøre hjem, innså han at barna satt i baksetet og ringte desperat etter hjelp. Dødsårsaken til de to tvillingene er ikke kjent, men det har vært opp mot 30 varmegrader i New York de siste dagene. (©NTB)