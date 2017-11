Faren tror IS-søstre er drevet på flukt i Syria

To søstre fra Bærum som reiste til Syria i oktober 2013 er trolig på flukt etter hvert som IS blir slått tilbake, opplyser faren.

Det er fire år siden søstrene som da var 16 og 19 år, dro til Syria. Der giftet de seg med hver sin IS-soldat og fikk hver sin datter som nå er vel to år.

De to søstrene er blant om lag 40 kvinner og menn som har reist fra Norge til Syria for å slutte seg til IS, skriver Aftenposte n. Nå har faren fått signaler om at døtrene, som var 16 og 19 år da de reiste fra Norge, trolig er drevet på flukt fra Raqqa.

– Døtrene mine er trolig sammen med 30 andre kvinner og deres barn med skandinavisk bakgrunn som har flyktet fra Raqqa. De flykter fra krigshandlingene, sier Sadiq Juma.

Faren sier han ikke snakket med døtrene på halvannet år, og forteller han er prisgitt små drypp av informasjon som kommer fra andre foreldre i samme situasjon. Nylig fikk han opplysninger om at gruppen er på vei til Albu Kamal, og at kvinner og barn går til fots.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) regner fortsatt med at om lag 40 personer fra Norge befinner seg i IS-kontrollerte områder i Syria, men regner med at flere også er døde som følge av krigshandlingene.

(©NTB)

Mest sett siste uken