Rød stormvarsel: - Fare for at liv går tapt

Meteorologisk institutt hever farenivået for fredagens storm til høyeste nivå. - Det er fare for at liv går tapt.

Folk oppfordres til å tjore fast løse gjenstander og holde seg innendørs.

- Farevarselet for vind i #SørNorge oppgraderes til rødt nivå - ekstremvær - for #Oslo, #Akershus #Østfold og #Vestfold, opplyser Meteorologene på Twitter.

- Fare for at liv går tapt

Meteorologene hever farevarselet for fredagens storm til høyeste nivå i fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Dermed er det fare for at liv går tapt. Folk oppfordres til å tjore fast løse gjenstander og holde seg innendørs. Rødt farevarsel sendes ut når meteorologene forventer "ekstreme konsekvenser".

– Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, heter det i retningslinjene.

Stormen kan lage opp til 10 meter høye bølger i Skagerrak i morgen. Høye bølger også inn mot land.

Sikre båten og naustet. Og hold avstand til sjøen når det blåser som mest. pic.twitter.com/XoxZSBYqFs — Meteorologene (@Meteorologene) September 20, 2018

SpareBank 1 Forsikring opplyser at de fredag har sendt ut SMS-varsel til sine kunder i de mest berørte områdene.

- Det er Rogaland, Agderfylkene samt store deler av Østlandet som blir berørt. Vi pleier å be våre kunder binde fast hageutstyr, møbler og trampoliner, men nå bør de nesten lenke det fast, demontere eller ta det inn i boder og garasjer, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå som er det nest høyeste aktsomhetsnivået. De varsler vind opp 45 meter per sekund i Agder og Rogaland, og vind opp mot 40 meter per sekund i Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

- Du bør også tenke på hvor du parkerer bilen. Hold den unna store trær og andre faremomenter, sier Nielsen.

Nielsen har flere råd til de som bor i utsatte områder:

Få alle løse eiendeler i hus – hvis det ikke går, må du binde det fast.



Sjekk at det ikke er løse taksteiner. Rens takrenner for blader og annet rusk.



Lukk alle vinduer – både i kjellere og på loft.



Tenk også på hvor du parkerer bilen. Hold den unna store trær og andre faremomenter.



Hvis du ikke har behov for å bevege deg utendørs, hold deg inne mens det står på.



Sørg for å ha lommelykter lett tilgjengelig hvis strømmen går – ikke glem batteri.



Har du båt? Sjekk og forsterk fortøyninger. Flytt eventuelt båten til annet sted som ikke er så utsatt for den varslede vindretning.



Pass på deg selv! Ha stort fokus på personsikkerhet. Tiltak for å berge verdier må ikke skje der det er fare for personskade i redningsoperasjonen.



Fredag er det også ventet opp mot 10 meter høye bølger i Skagerrak. Dermed innstiller både Color Line og Fjord Line en rekke avganger.

DFDS rammes også.

Ifølge Color Lines ruteoversikt er avgangen Kristiansand–Hirtshals klokka 16.30 innstilt og avgangen Larvik-Hirtshals klokka 17.30 innstilt. Naturlig nok er også returavgangene fra Hirtshals fredag kveld innstilt.

Fjord Line opplyser til NTB at de har innstilt avgangen fra Langesund til Hirtshals fredag formiddag og kveldsavgangen fra Hirtshals til Stavanger. Ferja som skal dra fra Bergen til Stavanger på formiddagen, og deretter videre til Hirtshals, går som planlagt.

DFDS opplyser at deres avgang fra Oslo til København går til planlagt tid klokka 16.30 fredag, men at skipet forlenger tiden i Oslofjorden, slik at de unngår den verste stormen i høy sjø.

Stena Line går også til avtalt tid fra Oslo klokka 19.30, men ferja kommer seg aldri fram til Frederikshavn. For å unngå uværet, kjører den i stedet en runde i Oslofjorden og returnerer deretter til den norske hovedstaden.

Flere steder langs kysten regnes det som farlig å være ute i småbåt på grunn av høye bølger.

– Det kommer et nytt kraftig lavtrykk inn mot Sør-Norge. Denne gangen er det Rogaland, Sørlandet og Østlandet som blir hardest rammet. Utover fredag vil vinden øke på til full storm, vi får vindkast helt opp i 45 meter per sekund, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Yr.

