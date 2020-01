Farevarsel for flere fylker – ventes svært mye regn og fare for snøskred

Det er sendt ut oransje farevarsel for deler av Nordland. Det ventes svært mye regn, opp mot 70 millimeter på tolv timer enkelte steder.

Verst blir det på Helgeland, hvor det mandag kveld kan komme 60–70 millimeter nedbør i løpet av tolv timer. Fra Saltfjellet og videre nordover i fylket kan det komme mellom 35 og 50 millimeter nedbør i samme tidsperiode.

– Det anbefales å vurdere behov for forebyggende tiltak, opplyser meteorologene søndag.

Det ventes svært mye nedbør i Nordland mandag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Fra før av har NVE sendt ut gult farevarsel for jordskred i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet som følge av mye nedbør i fylkene.

Snøskredfare i ni regioner

Lørdag ettermiddag ble snøskredfaren oppjustert til nivå 4 i ni regioner rundt om i landet. NVE varsler om stor snøskredfare fra mandag av, blant annet i Hardanger og Helgeland.

– Mandag venter en ny runde med mildvær, kraftig vind og mye nedbør. Vi har derfor sendt ut varsel om stor snøskredfare i flere regioner, opplyser NVE.

Snøgrensen er ventet å ligge så høyt som 1.000-1.500 meter over havet.

Stor snøskredfare betyr at NVE venter naturlig utløste skred som kan bli store, og skredutsatte veier og bebyggelse vil være utsatt.

Mildvær og regn høyt til fjells gir økt fare for naturlige våte flakskred.

- Unngå bratt terreng. Mindre skredfare i lavlandet og der det er mindre snø, lyder advarselen for Hardanger på Varsom.no

Ustabile forhold

Også i Ofoten, Salten og Svartisen varsles det som stor snøskredfare, og det vil være omfattende, ustabile forhold.

– Mange store og noen svært store naturlig utløste skred ventes. Hold avstand fra løssnø- og utløpsområder for snøskred, oppfordrer NVE.

I Sunnmøre og Indre Fjordane blir også snøskredfaren oppjustert på grunn av det kommende værskiftet.

– Naturlig utløste skred ventes på grunn av temperaturstigning og regn. Fokksnøproblem høyt til fjells. Hold deg unna skredterreng, advares det.

Både i Voss og Indre Sogn vil det være lokale variasjoner når det gjelder nysnømengde og nedbør i form av regn.

Bekymret over mild vinter

Vinterens fravær av snø og minusgrader skaper bekymring i Meteorologisk institutt.

– I store deler av Sør-Norge er det så langt en av de varmeste januarmånedene vi har sett. Jeg går til jobb hver dag og venter på at vinteren skal komme, men den kommer aldri, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt til ABC Nyheter.

2. januar ble det satt to varmerekorder i Møre og Romsdal. Det ble målt 18,6 grader i Åndalsnes før gradestokken viste hele 19 grader i Sunndalsøra. Hovedstaden har også vært preget av høye temperaturer i januar, helt opp mot 8 plussgrader.

Isaksen er bekymret for at vinteren stadig blir kortere, at også høyfjellet rammes av mildvær og at permafrosten på Svalbard tiner.

– Felles for alle er at ting går raskere enn jeg og andre forskere hadde sett for oss for ti og tjue år siden, sier han.

Svalbard er et av stedene i verden hvor temperaturen øker mest, og gjennomsnittstemperaturen på Svalbard har økt med 5,6 grader siden 1961.

– Det er mer og mer entydig at den globale temperaturøkningen slår hardt innover Norge, og den norske vinteren får hard medfart. Det påvirker meg litt mentalt, sier klimaforskeren.