Farevarsel for Trøndelag - venter kraftige tordenbyger

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel fordi det er ventet lokalt kraftige regn- og tordenbyger i Trøndelag. Sør-Norge kan derimot også forvente seg noen skrall.

Fra klokken 14 torsdag og utover kvelden må folk i Trøndelag være forberedt på kraftige byger og lokalt mye nedbør.

Ifølge meteorologene kan det komme 20 til 33 millimeter nedbør i løpet av tre timer, og potensielt 10 til 15 millimeter på én time.

Det er derimot ikke bare trønderne som kan forvente seg tordenbyger torsdag ettermiddag.

- Foreløpig er det litt lenger sør hvor det faktisk blir mest tordenaktivitet, og det er ventet mer og mer utover ettermiddagen. Verst blir det kanskje over Hedmark og Oppland. Byger blir det en god del av både i Trøndelag og lenger sørover, forteller vakthavende i meteorologisk institutt, Marit Berger, til Nettavisen.

Finere på fredag

På yr.no skriver meteorologene at det vil være store lokale forskjeller, men at det er fare for overvann i tettbygde områder og fare for oversvømmelser og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det vil også være fare for stengte veier slik at noen vil oppleve å kunne få lengre reisetid.

- Det ser ut som det kan bli 10-15 mm i timen på de kraftigste bygene nå i ettermiddag, men det er veldig lokale variasjoner, forteller Berger videre.

På fredagen vil det fortsatt være en del byger i Trøndelag og på Helgeland, mens resten av Sør-Norge trolig kan vente seg et roligere vær.

- På fredag er det stort sett midtre del som får mest aktivitet, mens ellers kan de sørlige områdene få gode sjanser for sol. Enkelte steder Østafjells og indre strøk på Vestlandet kan riktig nok være utsatt, fortsetter meteorologen.

Grå lørdag sørover

Fredagens finvær ser derimot ut til å flytte seg nordover ettersom lørdagen nærmer seg.

En front inn mot Sør-Norge natt til lørdag sørger nemlig for at gråværet kan gjøre en snar retur, ifølge Berger.

- Det ser ut som det blir grått i Sør-Norge på lørdag, men noe bedre i nord. Øst-Finnmark og indre strøk får nedbør, mens på ytre strøk ser det fint ut. Ingen strålende helg, men det blir nok bedre enn i sør, forteller statsmeteorologen.