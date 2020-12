Farevarsel: Her ventes det opp mot en halv meter snø

Store deler av Sør-Norge får en våt, kald og muligens snødekket torsdag, mens det blir bedre lengre nord.

Meteorologisk institutt har sendt ut to gule farevarsel for mye snø. Varselet gjelder fra og med midnatt natt til torsdag for Telemark, Agder, Akershus og Buskerud. Hvor mye snø, og hvor man regner med at snøgrensen vil være, varierer:

– For Akershus og Buskerud kan det komme snø ned mot 100-300 meter, det er ganske lavt ned, sier Trond Lien, vakthavende meteorolog til Nettavisen.

Her er det ventet opp mot 15 centimeter snø, langt mindre enn de to områdene lengre sørvest:

– Vi venter mest nedbør i Agder og Telemark. Der kan det komme en god del snø. Her har vi satt snøgrensen til 400-600 meter, det er ikke så veldig høyt, sier Lien.

Ifølge farevarselet for de to sistnevnte geografiske områdene kan det lokalt komme opp mot 20-50 centimeter med snø.

Den relativt store differansen når det gjelder antall centimeter med snø og snøgrense har sin naturlige forklaring:

– Det kommer som regel mer nedbør i Agder og Telemark på grunn av vindretningen, mens det vanligvis er litt lavere temperaturer litt innover på Østlandet, forklarer meteorologen.

Resten av landet får variert vær torsdag, men mindre fare for snø:

– På Vestlandet så blir det litt regn i morgen, men ikke så mye som i Agder. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær, mens videre nordover kommer det litt nedbør først på dagen, avslutter Lien.

