Farevarsel om jordskred: – Hold deg unna bratte skråninger

Det er liten tvil om hvilken landsdel som får det dårligste været fremover.

– Det er Vestlandet som får mest vær i løpet av det neste døgnet. Det er et lavtrykk vest for Skottland som går nordøstover inn i Nordsjøen i løpet av dagen, og som vil nå Stad i løpet av kvelden. Det bringer med seg nedbør, særlig i Sogn og Fjordane, der det blir aller mest, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Taule til Nettavisen.

Den ventede nedbøren har ført til at både NVE og Yr har sendt ut gult farevarsel om jordskred for deler av Vestland fylke og Møre og Romsdal. Svært høy grunnvannstand og vannmetningsgrad i bakken er også med på å øke faren for dette.

– NVE mener at jordsmonnet er såpass mettet at den ventede nedbøren kvalifiserer til farevarsel. Det er ikke alltid vi og NVE sender ut varsler samtidig, vi har litt forskjellige kriterier, forklarer Taule.

– Store hendelser kan forekomme

– Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt, melder NVE på sine sider.

Direktoratet har følgende råd til vestlendinger som bor eller befinner seg på utsatte områder:

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

Varselet er gyldig fra tirsdag morgen til onsdag morgen.

Stiv kuling

Ifølge meteorologen blir det skikkelig ruskevær i landsdelen fremover:

– Lavtrykket fører med seg en del nedbør, men også en del vind fra Stad og sørover i kveld. Da kan det komme opp i stiv kuling og i fjellområdene, sier Taule.

Resten av landet

Resten av Norge blir ikke like hardt rammet av lavtrykket:

– I Østlandsområdet kan det komme litt regn og yr i perioder. Det er ikke direkte fint vær der heller, men det blir mye mindre nedbør og vind der enn lenger vest.

– For Midt-Norge sin del så blir det noen byger også her, i tillegg til økende vind utover dagen.

Det er Nord-Norge som får det fineste været fremover:

– Det er riktignok litt nedbør på vei for Nordland sin del, men ellers er det mye fint vær, og lite regn og snø å spore her, sier Taule.

