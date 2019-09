Farevarsel: Skal bøtte ned i Oslo

Meteorologisk institutt har oppdatert farevarselet for Østlandet, og venter mellom 35 og 40 millimeter på seks timer onsdag ettermiddag og kveld.

- Regnet er på vei inn til Oslo nå. Det har allerede kommet til Sørlandet og Telemark, og er på vei nordøstover. Det blir en god del nedbør med kontinuerlig nedbør første del av dagen, og mer regnbyger med lokale variasjoner utover ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Nettavisen.

- Vi har sendt ut en farevarsel for hele Østlandet med regn på opptil 35-40 mm for en sekstimersperiode. Dette gjelder fra ettermiddagen og utover kvelden, sier hun.

Meteorologisk institutt har utstedt et gult farevarsel for onsdagen fra klokken 14.00:

«Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning,» lyder farevarselet.

Se oppdatert farevarsel på yr.no

- I morgen blir det mye roligere. Også kommer det nok litt nedbør igjen på fredag og lørdag, men foreløpig ikke noe farevarsel. Også ser det ut til at det blir en tørrere periode, sier Moxnes.

Mindre nedbør nord

Vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerlid, sier Nord-Norge vil onsdag ha mindre nedbør enn Sør-Norge.

- Nord-Norge er det et lavtrykk som sørger for en del pålandsvind i Finnmark og Troms, men oppholdsvær. Temperaturen er heller ikke så gale. Men på Spitsbergen er det allerede begynt å komme snø, sier Fagerlid til Nettavisen.

- Fra Trøndelag og sørover blir det et lavtrykk med en god del nedbør. Vestlandet får en del nedbør både i dag og i morgen og første del av helgen.

«En liten smak av vinter i Longyearbyen på Svalbard i dag. Ikke helt skiføre ennå, men det er bare å begynne å glede seg. Til sammenligning kom høstens første snø på 14. september i fjor,» skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Snøen har kommet til Longyearbyen på Svalbard onsdag. Foto: BOREALIS PANORAMA

Godt vært i sikte i hele Norge

Fagerlid sier imidlertid at det er relativt godt vært i sikte mot slutten av helgen, også på valgdagen.

- Jeg vil si at det ser mer sikkert ut at hele Norge vil få en finere periode søndag og mandag. Så valgdagsværet ser ganske greit ut i Norge med oppholdsvær og temperaturer som er på vei oppover. Sør-Norge vil ha rundt 15 grader på dagtid, mens Nord-Norge vil ha mellom 10 til 15 grader, sier Fagerlid.