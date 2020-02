Farevarsel: Uværet vil ramme ferjer, fly og veitrafikk

Varselet for helgeværet kommer med en rekke advarsler.

OSLO (Nettavisen): - Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Det er noen av advarslene meteorologene kommer med for Vestlandet sør for Stad, Møre og Romsdal og Trøndelag der det ventes kraftige vindkast, 25-30 meter per sekund lørdag og søndag.

Gult farevarsel

Her vil vinden øke på fra sør og sørvest lørdag kveld. Det er sendt ut gult farevarsel.

Natt til søndag dreier vinden sørøst. Vinden minker gradvis søndag morgen.

Hold deg oppdatert om farevarslene på yr.no

For Vest-Agder, Rogaland, Sunnhordland og Hardanger er det sendt ut gult farevarsel for regn. Varselet gjelder fra lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag. Det ventes rundt 60-80 millimeter nedbør på 12 timer.

- En ruskete uke

Har du vinterferie til uka, har meteorologene flere lavtrykk å by på. Et lavtrykk fra vest gir vind og nedbør de første dagene av ferien i store deler av Norge. Midt i uka ser det ut til at det blir en liten pause fra ruskeværet, men torsdag kommer nok et lavtrykk og gir en ny runde med vindøkning og nedbør.

- Vinden holder seg lengst sør i Norge, men onsdag til torsdag blir det en pause hvor vinden løyer og det heller ikke ventes noe nedbør. Da kan vi få noen solglimt, uttalte statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen torsdag.

- Det blir en litt ruskete uke, og en ikke altfor vinterlig vinterferie for mange, om man ikke befinner seg høyt til fjells, sier meteorologen.

