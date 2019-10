Farevarsel: Venter vanskelige kjøreforhold

Frysende regn kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold i Buskerud og Telemark fredag. Helga fortsetter med bygevær.

OSLO (Nettavisen): Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for vanskelige kjøreforhold i Telemark og Buskerud. Varselet gjelder fra fredag morgen i Telemark og fra fredag ettermiddag i Buskerud.

- Fra fredag morgen kan frysende regn forbigående gi lokalt vanskelige kjøreforhold i indre Telemark. Fra fredag ettermiddag gjelder faren for indre Buskerud, heter det i varselet.

Det anbefales å bruke ekstra tid til transport og kjøring.

I et kort helgevarsel på Twitter melder Meteorologisk institutt at Nord-Norge kan regne med noen byger i helgen, men at disse holder seg ytterst på kysten lengst i nord. Det ventes litt regn sør i Nordland på lørdag, men ellers stort sett pent vær.

I Sør-Norge ventes helgeværet å bli preget av regnbyger i store deler av landsdelen.

- På lørdag derimot ser det ut til at Østlandet slipper unna, takket være vestavinden, skriver meteorologene.

