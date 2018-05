Farid Shariati (32) kan gå helt til topps i MDG

Han er lokalpolitiker, alenepappa, tidligere asylsøker og er blitt tatt av politiet for hasjrøyking. Nå stiller han til MDGs øverste verv.

- Æ e kommunepolitiker, sier Farid Shariati (32).

Leder av MDG Vadsø, en skånsk-iransk finnmarking og alenepappa, stiller som en av to kandidater til valg som nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Blir han valgt lørdag, vil han være den første innvandreren som får topposisjonen hos et stort norsk parti.

Shariati har en uvanlig bakgrunn. Han kom til Sverige som treårig asylsøker i 1990. Til Vadsø kom han for å jobbe i 2008.

- Jeg er representativ for hvordan Norge ser ut i dag. Samtidig har jeg veldig uvanlig bakgrunn for en norsk politiker. Norske politikere er en veldig homogen gruppe, sier Shariati.

Eneste listetopp

I 2015 var han den eneste listetoppkandidaten i hele landet som var førstegenerasjoninnvandrer med uten-europeisk bakgrunn i hele landet, både på kommune og fylkesnivå.

- Vi trenger at innvandrere og andre minoriteter viser seg frem og tar mer plass i samfunnet. Da Obama ble valgt til president, ga han et håp for unge amerikanske svarte. Det trenger vi, sier Shariati.

- Så blir du valgt til talsperson for MDG, vil du også være et symbol?

- Ja, det vil være et av veldig mange skritt som må til. Nesten ingen innvandrere deltar i innvandringsdebatten i Norge i dag. Det kan vi ikke akseptere. Det er som om kvinner ikke kunne være med på å snakke om kvinners rettigheter, sier han.

I Vadsø har han de siste seks årene hatt eneansvaret for sønnen sin, etter at han og hans tidligere samboer gikk fra hverandre.

- Jeg er også en enslig far, og jeg har måttet tilpasse livet etter det. Det er klart det har preget meg, sier Shariati.

Kom fra storbyen

Shariati var tre år da han kom til Sverige første gang.

Familien kom som asylsøkere på flukt fra Iran og fikk innvilget oppholdstillatelse.

Først kom de til nordsvenske Kiruna og i løpet av to år flyttet de ned til Skåne helt syd i Sverige.

Øresundregionen har Nord-Europas største region, med fire millioner innbyggere. Når han kom til Vadsø i 2008 for å jobbe, hadde han ifølge sel selv en storbytankegang og var «storbyarrogant» på bekostning av den lille finnmarksbyen.

- Men æ har lært å sette pris på livskvaliteten her i nord, sier han på sitt sedvanlige nordnorsk-sydvenske blandingsdialekt.

Han får kjøpt kjempestore reker på bryggen til en symbolsk sum, han får reinkjøtt nærmest gratis av bekjente, han plukker multer, har båt og fisker torsken selv. Han har nordlys hele vinteren.

- Livskvaliteten er utrolig høy, men folk flytter på grunn av utdanning og mangel på arbeidsplasser. Derfor er det så viktig å desentralisere kompetansearbeidsplasser og statlige arbeidsplasser ut til slike steder som Vadsø, sier han.

Vil gjøre MDG bredere

Shariatis motstander i kampen om å bli nasjonal talsmann, Arild Hermstad, må utvilsomt regnes som favoritten av de to.

- Jeg tror det er fair å si at Arild er favoritt, men jeg hadde ikke stilt til valg hvis jeg tenkte at jeg ikke kunne vinne. Jeg tror jeg har en rimelig god sjanse til å vinne, sier Shariati.

Han håper at han ved å bli valgt kan bidra til at MDG kan bli et bredt folkeparti.

- MDG setter klima og miljø høyest opp, men vi må også bli et bredere parti. Folk bryr seg ikke bare om klima og miljø, vi må også profilere oss på andre saker, sier Shariati, som trekker frem næringsutvikling, helsepolitikk og skole og utdanning som gode MDG-saker.

- Det er viktig med god helse, god utdanning, og at forskjellene ikke er for store er veldig viktig. Da må vi sørge for en anstendig arbeid og økonomisk vekst, sier han.

Mangler nasjonal erfaring

- Du er bare 31 år, og har ingen erfaring fra nasjonal politikk. Har du erfaringen som trengs til denne jobben?

- Jeg har ikke erfaring fra nasjonal politikk, men min styrke er at jeg er kommunepolitiker. Vårt neste valg er et kommune- og fylkesvalg. Når var Erna Solberg sist i et kommunestyret? spør Shariati.

- Samtidig mangler ikke vår andre talsperson, Une, nasjonal erfaring. Hun har vært nasjonal politiker i en årrekke, mens jeg har grasroterfaringen, sier han, som riktignok har vært svært aktiv i nasjonale aviser med kronikker og hovedinnlegg, over hele landet.

Han har flere ganger vært i replikkskifte med både statssekretærer, profilerte stortingspolitikere og partiledere.

Tatt for hasjrøyking

Søker du opp navnet Farid Shariati på nett, er det første som dukker opp en sak om at han ble tatt av politiet for hasjrøyking i 2016. Han innrømmet forholdet med en gang og måtte betale en bot.

- Jeg gjorde noe dumt. Jeg prøvde ikke å skjule det og var ærlig med en gang. Samtidig var det særlig alvorlig fordi jeg har tillitsverv og skal være en rollemodell. Man kan ikke bryte loven, jeg la meg flat og har passet på å ikke komme i en sånn situasjon i fremtiden. Jeg har forsøkt å lære av det, sier Shariati.

- Du har ikke røyket hasj igjen?

- Nei, det er heller ikke noe jeg har ikke pleid å gjøre før heller.

Forslaget om å legalisere rusmidler, som Grønn ungdom og Rasmus Hansson kommer med på årets landsmøte, er imidlertid noe han støtter.

- Det synes jeg er et veldig godt forslag og i tråd med verdenssamfunnets utvikling og hva forskningen tilsier. Ruspolitikken er overmoden for en reform der man i mindre grad er dogmatisk og er mer opptatt av å hjelpe folk, sier Shariati.

