Fatemeh (19) æresdrept ved halshugging av forsmådd ektemann

To nye æresdrap ryster Iran. Det ene dreier seg om 22 år gamle Reyhaneh Ameri som ble slått i hjel av sin egen far med en metallgjenstand.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Skamslått og mishandlet etterlot faren henne i ørkenen for å blø i hjel, ifølge aktivisten og journalisten Massih Alinejad.

Faren drepte henne da moren hennes ikke var til stede, og han overga seg senere til politiet.

Les også: Hvorfor blir det ingen debatt når æresdrap begås i Norge?

Rottegift og halshugging

Det andre dreier seg om Fatemeh (19) fra byen Abadan. 17 år gammel ble hun giftet bort til den voldelig fetteren sin.

Ifølge en slektning hadde Fatemeh mange ganger bedt foreldrene om lov til å skille seg fra sin voldelige mann. Hun rømte først fra ham, men måtte komme tilbake.

Da hun kom hjem, ba faren henne å begå selvmord ved å spise rottegift, noe hun adlød. Men moren grep inn da hun så at jenta hennes led, og klarte dermed å redde henne.

Hun har nå blitt rapportert halshugget av sin ektemann.

Les også: Rasisme må tas på alvor, men den kan ikke være en ingrediens i enhver oppskrift

Utroskap rettferdiggjør drapet

Han har etter drapet meldt seg for politiet og overlevert den blodige kniven han på bestialsk vis brukte for å ta livet av kona si. Iranske, statlige medier framstiller drapet som en utroskapssak for å rettferdiggjøre mordet.

Men hennes slektninger benekter at Fatemeh rømte med noen annen mann.

Betal deg ut

Etter § 220 i iransk straffelov straffes ikke æresdrap etter «øye for øye»-regelen, men den som har utført ugjerningen får strafferabatt.

Les også: Religion har mye å si for sosial kontroll

Dersom morderen er far eller mann til den drepte, kan han etter islamsk lov komme fra det med å betale straffepenger (Dieh), eller alternativt, få et par år i fengsel.

Tallene på æresdrap er svært usikre, siden både myndighetene og familiene aktivt tilslører og dekker over omfanget.

Dype røtter og menn uten ære

Æresdrap er ikke spontane drap. De er ofte godt planlagt og derfor for overlagte drap å regne. De har gjerne dype kulturelle og/eller religiøse røtter.

Her kan du lese flere innlegg av Mina Bai.

Den siste tidens mange æresdrap i Iran viser hvor kvinnefiendtlig systemet er.

Gjennom statlig propaganda, media, utdanningssystemet og rettssystemet framheves «ære» (Gheirat) som en dyd og et moralsk ideal.

Menn som for eksempel ikke sørger for at deres koner og døtre går tildekket, eller ikke kontrollerer dem, kalles for menn uten ære.

Æresløshet er ydmykende og stigmatiserende

Å være uten ære er svært, svært stigmatiserende og ydmykende i iransk kultur.

Lovgivningen for æresdrap er mild.

Les også: Foreldrepar tiltalt for å ha mishandlet datteren fordi hun ikke ville gifte seg med fetteren

Æresdrap straffes verken med døden eller med andre harde straffer. Nylig kom det frem at faren som nylig drepte den 13-årige Reyhane Ashrafi i Nord-Iran, på forhånd hadde konsultert en advokat om straffenivået for slike mord.

Fetteren til 19-årige Fatemeh hadde bedt slektninger om å ta farvel med henne på forhånd, vel vitende om at hun skulle myrdes. Disse tilfellene viser at det ligger nøye planlegging bak slike drap.

Mennene som begår æresdrap vet godt at de vil få relativt milde straffer for sine ugjerninger.

Spill for galleriet

Etter siste æresdrap for en måned siden tok den iranske presidenten Hassan Rouhani til orde for en innstramming av loven.

Les også: Jan Bøhler (Ap) rister på hodet av påstand om strukturell rasisme i Norge

Æresdrapene har rystet iranerne, og på sosiale medier er det mange som er opprørte og protesterer. Med sosiale medier og internett sveiper en kjærestekultur over landet uansett hvor man bor. I de store iranske byene er kjæresteforhold blitt ganske populære og normaliserte hos enkelte.

Mens andre steder i landet bøter jenter og kvinner med livet for noe som blir sett på som helt normalt og tatt for gitt i den frie verden.

Les også: Her er kysset det farligste