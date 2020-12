Fattighuset: - Vi deler ut julegaver til 1000 personer

Mandag står 300 personer i kø for å sikre sine en liten bit av julen.

GRØNLANDSLEIRET (Nettavisen): Mens mange gleder seg til jul, skaper den hodebry for alle de med slunkne lommebøker.

Hos Fattighuset på Grønland i Oslo vet de råd for nettopp dem med dårlig råd.

Nettavisen besøker mandag Fattighuset. Der bugner det av splitter nye gaver - fra hele landet - på siste dagen for utdeling.

- Du skulle sett her på torsdag, da rant det nesten over, forteller May, som jobber som frivillig.

Fem gaver til hver

I et beskjedent bygg, et steinkast fra politistasjonen, venter mange forventningsfullt i køen for å få med seg fem julegaver hver - fritt valgt.

- Det siste jeg hørte var at det står 300 personer i kø i dag, ifølge May.

Nettavisen tar ikke bilder av noen av dem som venter i kø, med munnbind på, alle som en, av hensyn til personvernet.

- Deler ut gaver til 1000 personer

- Hvor mange deler dere ut gaver til?

- Vi har delt ut gaver til cirka 1000 personer, forteller May.

Hun forteller at de tar koronapandemien på største alvor og at det vaskes hvert 10. minutt i trappen, hvor forventningsfulle venter på å få komme inn.

- Det er leker som er mest populært, sier hun, uten å nøle.

- Opplever du at det er forbundet med skam å komme hit for å få gaver?

- Nei, i svært liten grad, kanskje fra en håndfull. Men det er klart, vi ser mange skjebner. Hit kommer også de som ikke har tak over hodet, sier May tankefullt.

- Så vi er opptatt av å beskytte dem.

Barnefattigdommen øker i Norge

24 prosent i Norge bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antall barn som lever i risiko for fattigdom har økt de siste årene, viser tall fra SSB. I 2018 bodde nær 111.000 barn under 18 år i familier med vedvarende lavinntekt, hvilket utgjør 11,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppen.

Barn med innvandrerbakgrunn utgjorde 57,2 prosent av alle barn i lavinntektsfamilier i 2018.

Her ser du flere detaljer fra SSBs statistikk om levekår, publisert i april i år:

