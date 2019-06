FBI tar minibar-prøver etter flere mystiske turist-dødsfall i ferieparadis

Minst ni amerikanske turister har dødd på uforklarlig vis i Den dominikanske republikk.

Det føderale politiet i USA samarbeider med lokale politimyndigheter i Den dominikanske republikk etter flere uforklarlige dødsfall blant amerikanske turister i det karibiske ferielandet.

Ifølge amerikansk UD er det minst tre amerikanere som døde på samme luksushotell i La Romana i forrige måned, skriver The Wall Street Journal.

Ytterligere seks amerikanere har dødd i det populære ferielandet det siste året. Landets turistminister Francisco Javier García omtaler dødsfallene som «isolerte hendelser».

Likevel har lokale myndigheter bedt om bistand fra amerikanske FBI i etterforskningen.

- FBI tar giftprøver

FBI bistår blant annet med å utføre toksikologiske analyser i forbindelse med dødsfallene til tre av amerikanerne som døde forrige måned.

Det blir blant annet utført toksikologiske prøver av alkoholen fra minst én minibar på luksushotellet Bahia Príncipe, opplyser dominikanske helsemyndigheter til CNN onsdag.

Politikilder opplyser til New York Post at det samles inn blodprøver fra de tre avdøde amerikanerne.

Kildene opplyser til avisen at myndighetene forsøker å kartlegge om turistene drakk alkohol på hotellet rett før døden inntraff, og om hvorvidt alkoholen inneholdt farlige kjemikalier.

De tre amerikanerne ble alle funnet døde på hotellrommet på luksushotellet Bahia Príncipe i La Romana i mai måned.

Amerikanske Miranda Schaup-Werner (41) døde på et luksushotell i Den dominikanske republikk i forrige måned. Foto: Facebook

- Kollapset og døde etter en drink

41 år gamle Miranda Schaup-Werner kollapset og døde etter angivelig å ha tatt en drink fra minibaren. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hun døde av hjerteinfarkt, lungeødem og respirasjonssvikt, ifølge CNN.

Kjæresteparet Nathaniel Holmes (63) og Cynthia Ann Day (49) ble begge funnet døde på hotellrommet noen dager senere - uten synlige tegn til noen forbrytelse.

Ett år tidligere døde 51 år gamle Yvette Monique Short på samme hotell. Søsteren hevder 51-åringen drakk fra minibaren, gikk og la seg, men våknet aldri opp, skriver New York Post.

Andre uforklarlige dødsfall blant amerikanske turister det siste året, inkluderer Leyla Cox (53), John Corcoran, Robert Wallace (67), David Harrison (45) og Yvette Monique Sport.

- Vår høyeste prioritet er sikkerheten og velferden til amerikanske borgere i utlandet, sier en offisiell tjenestemann for amerikansk UD tirsdag denne uken, ifølge The Wall Street Journal.

Kjæresteparet Nathaniel Holmes (63) og Cynthia Ann Day (49) ble begge funnet døde på hotellrommet Foto: Facebook

- Revurderer ferien

De massive medieoppslagene om de mystiske turist-dødsfallene har fått flere amerikanere til å revurdere den planlagte ferien til Den dominikanske republikk, ifølge CNN.

Det yndede ferieparadiset tiltrekker seg 6,6 millioner turister i året, hvorav halvparten kommer fra USA og Canada. Turistnæringen er landets viktigste industri.

- Når en har et såpass høyt antall turister, er det helt opplagt at det blir noen dødsfall, sier professor i statsvitenskap ved Florida International University, Eduardo Gamarra, til The Wall Street Journal.

- Men jeg tror dominikanerne tar saken på alvor. De lever av turismen, og hvis turistene uteblir, vil økonomien, som er den raskest voksende i Latin-Amerika, gå til helvete, sier Gamarra.

Gamarra har tidligere tjenestegjort som konsul i Den dominikanske republikk.

Den dominikanske republikk er et yndet feriemål for amerikanere. 6,6 millioner turister besøker landet hvert år, hvorav halvparten kommer fra USA og Canada. Foto: Erika Santelices (AFP)

I 2018 registrerte amerikanske myndigheter 724 unaturlige dødsfall blant amerikanere i utlandet, hvorav 14 skjedde i Den dominikanske republikk. Dødsfallene i Den dominikanske republikk i 2018 skyldtes blant annet trafikkulykker, drukningsulykker og drap, ifølge USAs offisielle tall.

Amerikanske myndigheter har ikke noe register for naturlige dødsfall blant amerikanere i utlandet.

Norske dødsfall i utlandet

Norske myndigheter opererer kun med cirka tall for dødsfall blant nordmenn i utlandet. I fjor var det mellom 1200 og 1300 - både naturlige og unaturlige - dødsfall blant nordmenn i utlandet.

- Utenrikstjenesten fører ikke statistikk over antall norske borgere som har avgått ved døden i utlandet, men ifølge vår interne oversikt håndterer utenrikstjenesten anslagsvis mellom 1200 og 1300 dødsfall per år. Utenrikstjenesten fører ikke statistikk over antall drepte norske borgere i utlandet, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Per Wiggen, til Nettavisen.

Utenriksdepartementet har følgende reiseråd til nordmenn som reiser til Den dominikanske republikk: «De fleste reiser til Den dominikanske republikk går trygt og uten spesielle problemer, men reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Kriminaliteten er relativt lav, men har vist en stigende tendens den siste tiden.»