Fødetilbud på nye Aker sykehus allerede fra 2030

Opprinnelig skulle fødetilbudet og psykiatritilbudet for folk i Groruddalen på nye Aker sykehus tidligst stå ferdig i 2036, men blir nå framskyvet med seks år.

Oslo universitetssykehus (OUS) snur og lover fødetilbud, psykiatrisk helsetilbud og rusbehandling for hele befolkningen i Groruddalen allerede når første byggetrinn står innflyttingsklar, mest trolig i 2030, skriver Dagsavisen.

Ettersom det er fritt sykehusvalg i Norge, vil kvinner fra hele Oslo kunne føde på Aker sykehus, også folk i Stovner og Grorud bydel som vil fortsette å ha Ahus som sitt lokalsykehus når det nye sykehuset står klart.

Unntaket gjelder for tidlige fødsler og der hvor det er påvist avvik på fosteret. Da skal fødselen skje på det nye sykehuset på Gaustad, skriver avisen.

Årsaken til at sykehuset snur er bekymringer fra fagforeningene, som fryktet at en utsettelse ville gå kraftig ut over tilbudet.

