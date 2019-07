Fellingstillatelse på bjørn i Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til å felle en bjørn i Sør-Varanger.

Tillatelsen, som er gitt muntlig, gjelder fra 12. juli til 22. juli, ifølge Nationen.

Det ble også gitt fellingstillatelse på en bjørn et annet sted i Sør-Varanger som følge av at den hadde jaget reinflokker. Det er ikke kjent som det er den samme bjørnen det nå er gitt fellingstillatelse for.

Binne med unge eller unger er unntatt fra tillatelsen. En fellingstillatelse i Namdalen i Trøndelag ble nylig trukket tilbake etter at DNA-resultater viste at det dreide seg om en binne.

