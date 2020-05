Fem av sju kommuner i Sunnhordland vil vurdere overgang til Rogaland

Torsdag stemte fylkespolitikerne i Vestland nei til veiprosjektet Hordfast. Det har skapt sterke reaksjoner i regionen.

Bergens Tidende har spurt ordførerne i seks av kommunene i Sunnhordland om de vil vurdere å bytte fylke fra Vestland til Rogaland. Ordførerne i Fitjar, Tysnes, Sveio og Etne holder døra åpen. Allerede torsdag meldte både ordfører og varaordfører i Stord kommune, som er den største i regionen, at en fylkesovergang var en mulighet.

Les også: Ferjefri E39 er Norges nye supervei. Prislapp: 340 milliarder kroner

– Jeg har alltid vært orientert mot Hordaland, men for første gang er jeg åpen for å kanskje bli rogalending, sier ordfører Kåre Martin Kleppe (H) i Tysnes.

I en uttalelse vedtatt på torsdagens møte i fylkesutvalget i Vestland, slår de fast at de prioriterer ny E16 og bane mellom Arna og Voss, framfor Hordfast som går gjennom Sunnhordlandsregionen.

– La oss puste med magen, for det er ikke sikkert at denne reaksjonen er til det beste for alle, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).

(©NTB)

Les også: - Det er jo nettopp fergefri E39 som sikrer at de evigvarende bompengene fjernes