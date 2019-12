Fem dømt til døden for Khashoggi-drap

En saudiarabisk domstol har dømt fem personer til døden for drapet på journalisten Jamal Khashoggi, melder Reuters.

Ytterligere tre personer er dømt til lange fengselsstraffer.

Rettssaken for de elleve tiltalte i saken startet i januar i Saudi-Arabia. Aktor ba den gang om dødsstraff for fem av dem.

Drept og partert

Jamal Khashoggi var en regimekritisk saudiarabisk journalist som levde i eksil i USA og blant annet skrev for The Washington Post. Tidligere i karrieren hadde han også vært redaktør og rådgiver for Saudi-Arabias regjering.

Han ble drept og partert på Saudi-Arabias konsulat i den tyrkiske storbyen Istanbul 2. oktober i fjor, da han skulle hente papirer han trengte for å gifte seg med sin tyrkiske forlovede.

Innrømte drapet

Saudi-Arabia avviste lenge at drapet hadde funnet sted, men innrømmet det til slutt. Landets påtalemyndighet mener saudiarabiske agenter drepte Khashoggi uten å ha fått klarsignal fra høyere hold.

Kritikere av landets regime og kilder i den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA mener imidlertid at drapet må ha vært beordret av Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman. Dette er blitt tilbakevist av saudiarabiske myndigheter.