Fem menn dømt til lange fengselsstraffer for gjengvoldtekt i Pamplona

En voldtektssak som har sjokkert mange spanjoler, endte fredag med at de fem tiltalte ble dømt til 15 års fengsel hver.

Spansk høyesterett fant mennene skyldig i gjengvoldtekt og satte dermed til side tidligere dommer der de kun ble kjent skyldige i seksuelt misbruk.

I juli 2016, under åpningen av San Fermin-festivalen i Pamplona, voldtok de fem mennene en 18 år gammel kvinne ved inngangen til en boligblokk. Jenta var full, og da hun ble omringet av mennene og tvunget til sex, gjorde hun ingenting for å forsvare seg.

Domstolen i Madrid konkluderte fredag med at offeret befant seg i en overgrepssituasjon som førte til at hun underkastet seg. Hun ble etterlatt halvnaken ved inngangsdøra, og en av mennene stjal også mobilen hennes. Han fikk ytterligere to års fengsel.

De fem mennene, som alle kom fra Sevilla, filmet voldtekten og skrøt av den på WhatsApp, der de omtalte seg selv som «La Manada» (Gjengen).

Filmen ble brukt som bevismateriale i retten, men den ble også brukt mot kvinnen fordi filmen viste at hun ikke gjorde noe for å forsvare seg.

I april 2018 ble hver av mennene dømt til ni års fengsel for seksuelt misbruk, mens de ble frikjent for voldtekt. En av de tre dommerne mente at de burde bli helt frikjent, og mennene ble senere løslatt mot kausjon.

Det førte til store demonstrasjoner over hele Spania. Også fredag var det ventet demonstrasjoner foran høyesterett i Madrid.

Etter den forrige dommen varslet den spanske regjeringen at den ville endre loven slik at en kvinne må samtykke eksplisitt til sex for at det ikke skal kunne regnes som voldtekt.