Fem personer drept i Kitzbühel

Alle de drepte skal være i familie.

Fem personer skal være drept i det østerrikske vintersportsstedet Kitzbühel.

Det melder den tyske avisa Bild søndag formiddag.

Den østerrikske avisa Tiroler Tageszeitung skriver at en ung mann er pågrepet for drapet, og avisa hevder å ha ubekreftet informasjon om at de fem drepte er mannens kjæreste og fire av hennes familiemedlemmer - to kvinner og to menn.

LES OGSÅ: Ni personer skutt i Kansas - fire er bekreftet døde

De drepte skal ha blitt funnet i en enebolig i Kitzbühel, som er et kjent sted for norske vintersportsentusiaster.

Byen i den østlige delen av Nord-Tirol er mest berømt for sine verdenscuprenn i alpint, som omtales som et av de største høydepunktene i alpintsesongen.

Politiet i Østerrike har varslet en pressekonferanse om massedrapet klokken 12 søndag formiddag.