Fem personer fra Elverum testet for corona-virus

Fem personer fra Elverum sitter nå hjemme i isolat etter å ha vært i et område i Italia der det er andre som er smittet av corona-viruset.

(Østlendingen) De fem kontaktet sjøl legevakten etter at de kom hjem til Norge og hadde influensa-symptomer. Det bekrefter kommuneoverlege i Elverum kommune, Knut Skulberg, til Østlendingen.

Ifølge ham vil svaret på testen komme i løpet av noen dager. Analysen er sendt til Oslo. Det er enten på Folkehelseinstituttet eller på Ullevål universitetssykehus at testen blir analysert.

– De har vært i et område i Italia der det er smitte. Da de kom hjem, tok de på helt riktig måte kontakt med legevakten og fortalte om situasjonen. Da har vi sørget for at de nå er isolert og ikke går utenfor huset. De har det etter forholdene bra, understreker Skulberg, som sier det ikke er noe dramatikk i dette.

For at man skal bli testet, må man ha vært i et område der det har vært smitte og sjøl ha symptomer, forklarer han.

Nordmann smittet i Italia

Onsdag kunne flere medier melde at en norsk student var smittet av det nye coronaviruset covid-19 i Italia. Det er ennå ikke påvist virussmitte hos personer i Norge etter utbruddet av viruset, som først ble oppdaget i Wuhan i Kina i desember.

I en risikovurdering som Folkehelseinstituttet la fram tirsdag, vurderes faren for at viruset kan komme til Norge, som høy, til dels svært høy. Konsekvensene av et mulig utbrudd i Norge vurderer FHI nå til å være moderate.

Sjøl om alvoret for den enkelte viser seg å være moderat, vil mange – kanskje opp mot 70 prosent av befolkningen – bli smittet, slik at den samlede sjukdomsbyrden blir stor, heter det i rapporten.

Kommunen er forberedt

Kommuneoverlege Knut Skulberg sier det er tre ulike måter man anbefaler å gjøre dersom man tror man kan være smittet av viruset. For å forhindre spredning, bør man ringe legevakten slik at helsevesenet kan dra hjem til deg og teste. Alternativt kan man komme inn på fastlegekontoret på slutten av dagen når det er lite folk. Drar man på legevakten, skal man ikke sitte på venterommet slik at man ikke smitter andre.

– Vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg ennå. Det er mye informasjon å hente på Folkehelseinstituttets hjemmeside, og kommunehelsetjenesten har hatt møte etter at viruset ble oppdaget i Kina for å være best mulig forberedt.