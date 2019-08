Fem personer til sykehus etter trafikkulykke på E39 mellom Moskog og Vassenden

En varebil og en personbil var involvert i en front mot front-ulykke.

- Trafikkulykke mellom Moskog og Vassende, E39: Front-mot-front ulykke. 70-sone. Varebil og personbil. Materielle skader på kjøretøy. Opplyst 5 personer totalt. Ukjent skadeomfang, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Like etterpå melder politiet at luftambulansen er på vei, og at veien er stengt for øyeblikket på ulykkesstedet. Bilberger er også rekvirert til begge kjøretøy.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent.

Ulykken skal ha skjedd ved avkjørselen til Hjelmbrekkfeltet, like vest for Jølstraholmen senter, skriver avisen Firda.

Klokken 10.14 skriver politiet at flere av de involverte i ulykken er barn.

- 4 av personene var i alder 12, en i 40-årene og 2 i 50-årene (nr 5 har vi så langt ikke id på). Alle fem involverte blir brakt til sykehuset i Førde. Ukjent skadeomfang. Brannvesen i gang med opprydding. Satser på åpning av et kjørefelt om ikke lenge.

Like før klokken 10.30 bekrefter politiet at den siste involverte er en gutt på ti år, og at det ikke skal være mistanke om påvirkning på bilførerne.