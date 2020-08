Fem personer tiltalt etter at fly med kokain krasjet i Papua Ny-Guinea

Fem personer er tiltalt for narkotikasmugling i Australia etter at et fly med hundrevis av kilo med kokain styrtet i Papua Ny-Guinea.

De fem personene har angivelig bånd til organisert kriminalitet i Melbourne med forbindelser til italiensk mafia, ifølge australsk politi. De har blitt tiltalt for å ha forsøkt å smugle 500 kilo kokain til Australia, i tillegg til andre kriminelle forhold. Flystyrten skjedde på en fjerntliggende flystripe i Papua Ny-Guinea, rundt 30 kilometer fra hovedstaden Port Moresby. De fem risikerer livstid i fengsel. (©NTB)