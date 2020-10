Fem ting du bør følge med på under nattens presidentdebatt

Trump og Biden barker sammen i deres siste TV-duell.

Klokken 03.00 natt til fredag norsk tid braker det løs i Nashville i Tennessee. Da møtes president Donald Trump og utfordrer Joe Biden i valgkampens andre og aller siste presidentdebatt.

Debatten varer i halvannen time og modereres av NBCs Kristen Welker.

President Donald Trump og demokratenes presidentkandidat Joe Biden møtes til en siste duell igjen torsdag kveld (NTB). Foto: Jim Watson] [saul Loeb (AFP)

Den første presidentdebatten blir beskrevet som en katastrofe preget av stadige avbrytelser og avsporinger. Derfor er det knyttet stor spenning til hvorvidt det blir en gjentagelse, hvor Trump og Biden går i tottene på hverandre, eller om debatten avvikles i mer dannende former.

Les også: Kaotisk halvannen time: - Klovn. Hold kjeft

Nå har den uavhengige debattkommisjonen endret noe på regelverket i håp om å slippe en ny katastrofe-debatt.

Mange eksperter mener nattens debatt er president Trumps siste mulighet til å endre dynamikken i valgkampen. Trump ligger et godt stykke bak Biden på de fleste nasjonale målinger. Presidenten sliter også i de fleste avgjørende vippestatene.

Debatten er delt inn i seks ulike temaer: koronapandemien, familiepolitikk, rasespørsmål, klimaendringer, nasjonal sikkerhet og lederskap.

Kristen Welker er NBCs korrespondent i Det hvite hus, og skal lede valgkampens aller siste presidentdebatt. Foto: (AP)

Nettstedet The Hill har utarbeidet en liste over fem ting det kan være lurt å følge med på under nattens debatt.

1. Vil Trump endre taktikken?

President Trump har i valgkampen brukt mye av tiden sin på gjentatte angrep rettet mot politiske motstandere, etablissementet, Washington-sumpen og den etablerte pressen, enten via Twitter eller på valgkamparrangementer.

The Hill skriver at Trump-kampanjen mener presidenten bør bytte taktikk, og heller fokusere på å utfordre Biden direkte på utenrikspolitikk og anklagene om sønnen Hunter Bidens tvilsomme forretningsavtaler.

2. Hvordan vil Biden håndtere Trumps angrep mot sønnen Hunter Biden?

Trump-kampanjen har den siste tiden trappet opp angrepene med udokumenterte korrupsjonsbeskyldninger mot Biden og sønnen. Og mye tyder på at Trump vil fortsette angrepene under nattens debatt. En omstridt New York Post-artikkel med urovekkende påstander om sønnen Hunter Biden, som ingen andre etablerte medier har gjengitt innholdet fra, vil trolig bli brukt som skyts fra Trumps side. Det er uklart hvordan Biden vil tolerere og håndtere angrepene rettet mot hans familiemedlemmer.

Les også: Hunter Biden - mirakelet som kan redde Trump?

Men Bidens tidligere taktikk har vært å flytte fokus over på presidentens pandemihåndtering. Da Trump angrep Hunter Biden under første presidentdebatt, parerte Biden på følgende vis: «Dette handler verken om min familie eller hans familie. Dette handler om din familie, det amerikanske folket,» sa Biden og henvendte seg direkte til TV-seerne.

3. Vil noen av kandidatene få mikrofonen sin skrudd av?

Den første presidentdebatten var helt kaotisk på grunn av gjentatte avbrytelser. Trump avbrøt Biden 71 ganger, mens Biden på sin side hadde 22 avbrytelser, ifølge The Washington Post. Debattkommisjonen har allerede bestemt at hver kandidat skal få snakke uforstyrret i to minutter innledningsvis i hvert segment, hvor motpartens mikrofon blir skrudd av. Det er totalt seks segmenter på 15 minutter hver. Etter åpningskommentarene i hvert segment, er det åpen diskusjon hvor begge mikrofonene er skrudd på igjen.

Les også: Debatten-programleder Fredrik Solvang er positiv til det nye mikrofon-tiltaket i TV-debattene i USA

Dermed er det fortsatt mulig for Trump og Biden å avbryte hverandre. The Hill skriver at debattmoderator Kristen Welker vil mest sannsynlig stå overfor et intenst press med å håndtere Trump under debatten.

Les også: - Uredelig og uholdbart av Biden

Trump er svært kritisk til at mikrofonene skal skrus av under innledningskommentarene, mens Biden ønsker seg enda større begrensning på muligheten til å avbryte hverandre.

4. Vil Trump gå til angrep på moderatoren?

Trump kranglet flere ganger med Fox News-moderator Chris Wallace i den første presidentdebatten. Det gikk også rimelig hett for seg til tider mellom presidenten og NBC-programleder Savannah Guthrie under forrige ukes TV-overførte utspørring. The Hill mener derfor det er høyst sannsynlig at Trump igjen vil kunne finne på å oppføre seg dårlig overfor moderatoren under nattens debatt.

Les også: Skandale etter Trump-intervju

Trump-kampanjen gikk så langt at de utstedte en uttalelse der de omtalte Guthrie som en «Joe Biden-surrogat» etter forrige ukes TV-utspørring. Bare den siste uken har Trump langet ut mot flere medier, deriblant 60 Minutes og CNN. Sistnevnte omtalte han som «dumme bastarder».

Se video fra da Trump kalte CNN dumme bastarder:

5. Kan nattens debatt endre dynamikken i valgkampen?

Trump ligger omtrent ti prosentpoeng bak Biden på de nasjonale gjennomsnittsmålingene. Biden leder også i de fleste vippestatene. Med bare tolv dager igjen til valgdagen 3. november, er nattens debatt trolig en av Trumps siste sjanser til å snu trenden.

Det store spørsmålet er om han vil klare å gjøre det. Trump-kampanjen har signalisert at presidenten vil fokusere på sine utenrikspolitiske meritter, først og fremst håndteringen av Kina. Mens Biden-kampanjen har antydet at deres kandidat vil fokusere på hverdagslige ting som helsetjenester, og ikke minst Trumps korona-håndtering.