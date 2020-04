Fem tips for en bedre påske

Det kan gå opp og ned med humøret for de fleste av oss i disse spesielle tidene. Her er tips for å få en best mulig påske – også hvis dagene blir tunge.

1. Gjør noe gøy med barna

Du merker det kanskje du også? Koronatrøttheten kommer i ny og ne, både hos voksne og barn. Gi deg selv og barna et pusterom fritt for bekymring for verdenssituasjonen!

Hver dag legger organisasjonen Juba ut en aktivitet på Instagram. Her kan du få tips til barnevennlige aktiviteter, som å lage fine ugler eller sommerfugler. Du får også oppskriften på Jubas supergode bananbrød.

Koselige aktiviteter trenger ikke være dyre. Eneståendefamilier har laget en påskekalender for alle voksne som er mye alene med barna sine. Hver morgen før klokka ni legger de ut en hyggelig familieaktivitet på Facebook. Her er det mange forskjellige aktiviteter som blant annet «Vær en venn-dagen», «Den store kortstokkdagen», «Den store lesedagen» og «Dagen for å sove et rart sted».

Familien får også mulighet til å vinne en fin premie 1. påskedag. Noen barn og unge er ekstra alene og sårbare i denne tiden. Kanskje du vet om noen rundt deg som trenger omsorg fra akkurat deg og dine barn? Ta dem med og løs oppgaver på nett.

2. Kom deg i form!

Det er viktig å komme seg ut i frisk luft – det er godt både for kropp og sjel. Det er ikke nødvendig å begynne å jogge sånn helt uten videre, men fysisk aktivitet er bra for oss alle. Hent fram sykkelen, gå deg en tur, bytt dekk på bilen eller jobb litt i hagen.

Mye god trening kan gjøres ute eller hjemme, uten dyre apparater. Mange, også flere av våre medlemsorganisasjoner, tilbyr nå nye, tilpassede aktiviteter som kan sjekkes ut.

– I en tøff hverdag er det fortsatt viktig å holde seg fysisk aktiv. Derfor ønsker Edru Livsstil Sporty velkommen til livetrening mandager og onsdager kl. 19, og lørdager kl. 10, sier Marit Barene, leder i Edru Livsstil.

Det vil være øvelser for hele kroppen og du trenger ikke utstyr. Bruk joggesko og ha vannflaske tilgjengelig. Treningsøktene varer i 45 minutter. Om du vil være med, søk opp Edru Livsstil Sporty på Facebook. Der ber du om å bli medlem av Facebook-gruppen og kan følge treningene gjennom live-stream. Alle treningsøkter og andre tips blir lagret på siden og er tilgjengelig for medlemmer av gruppen.

3. Vær sosial – på nye måter

Det er ikke like lett å være sosial når vi mest av alt skal være atskilt fra andre. Men prøv ut Messenger, Skype, Teams, Zoom eller andre app-er for sosialt samvær. Det blir ikke det samme som å være på besøk hos bestemor og bestefar, men det er mye bedre enn ingen kontakt i det hele tatt!

Hvis du lar barna dine prøve ut Houseparty eller andre lignende apper der de kan bable i vei med venner, følg godt med på hvem barna dine har kontakt med, slik du også ville gjort i vanlig samvær.

4. Søk trygghet

Flere frivillige organisasjoner har opprettet tilbud til deg som trenger noen å snakke med i krisen. Frelsesarmeen er en av dem.

– Nå opplever vi at det er mange som er urolige og som kommer til oss, både for å få lettet hjertet sitt, men også for å svar på praktiske utfordringer, sier Knut Haugsvær, koordinator for Frelsesarmeens koronainnsats i Oslo.

Hvis du lurer på noe om korona eller trenger noen å snakke med, har Norske kvinners sanitetsforening, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen opprettet Frivillighetens koronalinje i samarbeid med Helsedirektoratet. Organisasjonene bidrar til å videreformidle myndighetenes råd og anbefalinger til de som har spørsmål.

5. Gled en venn

Å glede andre gjør godt. Å gå på besøk blir dessverre vanskelig denne påsken. Men ta en telefon. Pynt et påskeegg og legg i postkassa til en du er glad i. Skriv et godt, gammeldags brev. Send et bilde fra en gang dere hadde det hyggelig sammen. Send en bokanbefaling eller et dikt. Tegn en tegning. Det er uendelig mange måter å spre glede på.

Vi trenger snille tanker og oppmuntring nå. Det er både godt å gi og fint å få.

God påske, alle sammen!