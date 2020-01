Fem varmerekorder satt i Trøndelag

Midt-Norge fikk en mild start på året. Fem steder i Trøndelag ble det satt nye varmerekorder 1. nyttårsdag.

Varmest var det i Rissa, der den nye rekorden for januar nå lyder på 11,3 grader, melder Adresseavisen.

Det er også satt varmerekorder i Orkdal med 10,5 grader, Kvithamar med 10 grader, Frosta med 9,7 grader og Mære med 8,9 grader.

Varmest i landet 1. januar var Sunndalsøra i Møre og Romsdal med 15,7 grader.

Fare for flom, snø- og jordskred

Milde vintertemperaturer gir utfordringer.

NVE melder om stor fare for flom, snøskred og jordskred i Nordland og Trøndelag

Det ventes mellom 100 og 150 millimeter nedbør på 48 timer fra onsdag til fredag morgen. Nedbøren vil komme som regn i områder under 600 meters høyde.

I tillegg vil relativt høye temperaturer og mye vind føre til stor snøsmelting.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor sendt ut varsel både om flom- og jordskredfare for deler av Nordland og Trøndelag. Meteorologisk institutt har også sendt ut varsel om svært mye regn på oransje nivå for Helgeland og Saltfjellet samt for Namdalen.

NVE fraråder folk i området om å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. De advarer også folk om å holde seg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel for snøskred som gjelder for Svartisen, Salten, Ofoten og Helgeland. Farenivået for disse områdene er satt til rødt.

Vegtrafikksentralen Nord ber på Twitter alle som skal ut å kjøre, om å ta forholdsregler og kjøre forsiktig. De viser til at det er meldt om store nedbørsmengder, kraftig vind og fare for ras.

Stor hjemfartstrafikk fra fjellene i Sør-Norge



Vegtrafikksentralen sør melder om stor hjemfartstrafikk fra fjellet 1. nyttårsdag og melder om lange køer ved Hønefoss.

- Stor trafikk fra fjellet. Ved Veienkrysset, E16 krysset rv.7 er det nå cirka 45 minutters forsinkelse. Vær oppmerksom og vis hensyn, skriver Vegtrafikksentralen sør klokka 15.30.

Skal du ut på veien 1. nyttårsdag, bør du sjekke de siste meldingene fra Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. På enkelte fjelloverganger er det uvær og utfordringer.

Sterk vind og nedbør

- I dag er det meldt sterk vind med nedbør i fjellet. Vi oppfordrer de som skal over fjellet til å ha nok drivstoff på tanken, nok mat og (varm) drikke, samt å ha varme klær lett tilgjengelig i bilen, heter det i en melding fra Vegtrafikksentralen øst (Viken, Innlandet og Oslo) onsdag formiddag.

E134 Haukeli: Åpen

Rv 7 Hardangervidda: Stengt

Fv 50 Aurland - Hol: Åpen

Rv 52 Hemsedal: Åpent. Kolonne på kort varsel.

E16 Filefjell: Åpent

Fv 53 Tyin - Årdal: Åpen

Rv 13 Vikafjellet: Åpent

Rv 15 Strynefjellet: Åpent for trafikk.

E134 over Haukelifjell: Snø- og isdekke og stedvis redusert sikt. Klokken 13.15 var det -2 grader, stiv kuling og skyet.

E10 over Bjørnfjell: Kolonnekjøring på grunn av uvær. Kan bli stengt på kort varsel.

Nok bensin, diesel eller strøm

Rådet også fra NAF er å ha nok drivstoff, enten det er bensin, diesel eller strøm.

- En toppladet elbil er det mest komfortable man kan bli stående på tomgang med. Varmeapparatet kan man ha på i både tunneler og snøfokk. Med en bensin- eller dieselbil må motoren skrus av motoren i tunneler og hvis bilen snør igjen, for å unngå fare for å bli kullosforgiftet, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Også han råder bilister til å forberede seg godt og ha mat, drikke, varme klær og tepper lett tilgjengelig i bilen.

Kraftig vind

Fra onsdag ettermiddag venter meteorologen at snø og sterk vind gi lokalt vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge.

Det anbefales å beregne ekstra tid til transport og kjøring.

«Redusert sikt. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel», heter det i varselet.

I Helgeland, Saltfjellet og Salten er det også ute gult farevarsel for kraftige vindkast.

«Onsdag kveld sørvest og vest liten storm 22 m/s, med vindkast på 30-35 m/s. Minkende vind natt til torsdag», heter det i varselet.

Meteorologene advarer og sier det er mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport og at broer kan bli stengt.

Det er videre ute gult farevarsel for kraftige vindkast i Trøndelag. Her var det varslet opp i liten til full storm (25 meter per sekund) på kysten, med kraftige vindkast på 28-32 m/s innover land.