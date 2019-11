Femåring skremt av halloweenmaske – løp ut foran lastebil

En halloweenspøk endte galt i Gammel Rye i Danmark. En skremt gutt løp ut i veien og ble påkjørt av en lastebil.

Ulykken skjedde da den fem år gamle gutten var ute på knask eller knep torsdag kveld.

Da en mann med en uhyggelig maske åpnet døra, ble gutten så skremt at han løp ut i veien. Der ble han påkjørt av en lastebil.

Det skriver Horsens Folkeblad.

- Det er en veldig ulykkelig sak for alle. Både gutten, mannen med masken, som bare ville tulle med barna, for barn og voksne som var i følge med gutten og for lastebilsjåføren som kjørte på gutten, sier visepolitiinspektør Stig Simonsen i Sydøstjyllands politi til avisen.

Gutten ble skadd, men skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Lastebilen, som kjørte i Ryesgade i Gammel Rye, rakk ikke å bremse.