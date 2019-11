Feminismen: Kampen uten motstander

I kampen bakser debattant og journalist Lene Wikander og flere andre feminister så søla skvetter.

«Som feminister flest er også jeg drittlei av å måtte bedrive voksenopplæring av folk med fri tilgang til både gratis utdannelse og næringsrik mat». Dette er argumentet til debattant Lene Wikander da hun svarte Øystein Stene på NRK.no forleden.



Selv er jeg lei av å drive voksenopplæring av feminister: Hun har, som alle andre ansvar for å føre bevis for argumentene du legger fram. Ikke Øystein Stene, som har trukket fram eksempler på felt der menn taper terreng.

Heller ikke jeg skal føre bevis for hennes påstander, som altså handler om at menn angivelige skal ha særlige privilegier. Med seg har hun en bataljon kvinner som leter etter felter der de mener kvinner er tapere. Jeg trenger uansett ikke Wikanders voksenopplæring. Jeg har selv blitt velsignet med utdannelse og har spist næringsrik mat, som hun skriver. Patriarkatet Norge består av blant annet:

·En kvinnelig statsminister

·En finansminister som er kvinne

·En sametingspresident som er kvinne

·En politidirektør som er kvinne

·En hovedstad hvis ordfører er kvinne

·En høyesterettsjustitiarius som er kvinne

·En tronarving som er ung kvinne

Vi har en likestillingslov som favoriserer også kvinner. Og kvinner scorer også bedre enn på livskvalitet enn menn. Så på hvilke felter er det ikke likestilling, Wikander? Og hva #metoo angår, skal vi fravike rettssikkerhetsprinsippene basert på grunnlag av kjønn? Nå er det faktisk hennes tur til å gjøre rede for hvilke felter kvinner er tapere.

For første bud som feminist, tenkende menneske og debattant er å faktisk ha underlaget i orden. Og der viser Wikander at hun er i bakevja. Hun har til og med overmot nok til å skrive et innlegg som ikke inneholder annet enn personangrep. Wikander bekrefter med dette innlegget Stenes påstand om at feministene er bølltete. At hun får plass i riksdekkende medier med dette tanketomme innlegget, viser at det eneste hun lykkes med er å føre en kamp uten motstander. Det er ingen i Norge som mener at kvinner ikke skal ha rettigheter.



Wikanders feminisme er ikke min feminisme.

Les også – Jeg synes pratet om kvinneandel og kvinnekamp har gått for langt

Hvis jeg skulle trekke fram saker der kvinner taper terreng, så må det være i Iran hvor det er hijabpåbud, i Marokko der menn favoriseres i familielovgivning. Dette kommer kanskje ateisten og tidligere CharlieHebdo-skribent Zineb el Rhazui, som kommer til Norge denne uken, til å snakke om. Eller i min hjemlige moské, som ikke gir kvinner adgang, til tross for at kvinner understøtter den økonomisk over skatteseddelen.

Wikander avslutter slik: «Vi er ferdig med at menn som deg skal ha makt til å definere hva feminisme er». Selv er ferdig med denne typen feminisme. Jeg er ferdig med påstander patriarkalske strukturer i vestlige samfunn, mangelen på underlag og råtten debatteknikk. Min feminisme handler om å å gi kvinner andre steder i verden den samme frihet og den samme likestillingen jeg nyter hver dag i Norge.