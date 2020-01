Fengslet for drapstrusler mot Sandberg og Letnes

En mann er varetektsfengslet for å ha kommet med flere drapstrusler mot Per Sandberg og hans samboer Bahareh Letnes.

Det melder Adresseavisen.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker i Oslo tingrett tidlig denne uka.

Ifølge fengslingsbegjæringen skal mannen, som er i slutten av 20-årene, ha kommet med gjentatte trusler mot både Letnes og Sandberg. Adresseavisen opplyser at mannen ifølge fengselsbegjæringen skal ha sendt drapstrusler på tekstmelding til Letnes og Sandberg. Han skal også ha møtt opp hos politiet og sagt at han ville drepe Letnes.

Letnes forteller til avisen at saken har preget henne.

– Jeg har ikke gått tur på tre dager. Jeg går vanligvis tur hver dag, men etter dette har jeg holdt meg inne, sier Letnes, som forteller at hun føler seg fanget.

– Har ikke lyst til å holde kjeft

Letnes frykter at det er flere som ønsker henne vondt etter hennes engasjement i Iran-saken. Nettavisen har tidligere omtalt at Letnes fikk drapstrusler etter at hun hyllet den avdøde iranske generalen Qasem Soleimani på Instagram. Det er ikke kjent om drapstruslene fra mannen i 20-årene er i forbindelse med dette.

– Det er helt jævlig. Jeg har ikke lyst til å holde kjeft. Jeg er ikke laga for å holde kjeft, sier Letnes.

Den tidligere fiskeriministeren og hans norsk-iranske kjæreste flyttet til Halden i fjor høst.

– Mer spisset enn før

Per Sandberg, som også skal ha mottatt drapstrusler mot seg av mannen, mener saken er det mest alvorlige han har vært med på.

– Vi har levd med ulike trusler mot oss de siste årene. Denne gangen var det litt mer spisset enn det vi har vært med på før, forteller Sandberg til Adresseavisen.

Mannen skal ha erkjent forholdene, men har tatt betenkningstid når det gjelder spørsmålet om anking eller ei.

Mannens forsvarer, Frode Sulland, forteller at dette skjer i påvente av om han kan få en behandlingsplass i psykiatrien.