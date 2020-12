Fengslet for korona-brudd: Kjørte vannscooter fra Skottland til Isle of Man

Savnet etter kjæresten ble for stort. Den 28 år gamle mannen krysset havet mellom Skottland og Isle of Man på vannscooter. Nå er han fengslet.

28 år gamle Dale McLaughlan møtte kjæresten i september 2020, da han jobbet som håndverker på Isle of Man. Han hadde da fått arbeidstillatelse på øya, som ellers er stengt for utlendinger på grunn av koronaviruset.

Etter arbeidsperioden, hadde han reist hjem til Skottland. Fredag hadde savnet etter kjæresten blitt for stort. Da trosset han forbudet og la ut fra havnen i Isle of Whithorn i Skottland, skriver BBC.

Han hadde aldri kjørt en vannscooter før og trodde at den fire mil lange turen over til Ramsey på Isle of Man ville ta cirka 40 minutter. Fire og en halv time senere ankom han Ramsey på Isle of Man. Derfra gikk han to og en halv mil til Douglas, som er øyas hovedstad, der han møtte sin kjæreste.

Lørdag kveld hadde paret blitt kontrollert av politiet da de var ute og spiste i Douglas. Han hadde da oppgitt kjærestens adresse som sin egen. Etter en ID-sjekk, hadde han blitt arrestert søndag, siktet for å ha brutt innreiseforbudet.

Han er nå dømt til fengsel i fire uker. Under rettssaken sa hans forsvarer at McLaughlan hadde lidd av akutt depresjon fordi han savnet sin kjæreste.

Dommer Christopher Arrowsmith sa at 28-åringen bevisst hadde brutt innreisebestemmelsene, og satt samfunnet i fare. Han hadde planlagt turen, med risiko både for seg selv og andre.

