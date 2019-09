Ferieparadis vil forby sex utenfor ekteskap

Det indonesiske parlamentet vil innføre et forbud mot sex utenfor ekteskap - og sex mellom likekjønnede.

Den indonesiske presidenten Joko Widodo har bedt parlamentet om å utsette vedtaket, som vil føre til at ugifte som har sex kan havne i fengsel. Det skriver den australske avisen Sydney Morning Herald (SMH).

Hvis loven blir innført kan det påvirke turismen til ferieparadiset Bali, hvor også mange nordmenn reiser hvert eneste.

Fredag ettermiddag sendte derfor presidenten en forespørsel om å utsettelse av lovendringen, etter at det skal ha vært protester fra sivile samfunnsgrupper.

- Jeg har pålagt ministeren for lov og menneskerettigheter, som representerer regjeringen, å formidle dette til parlamentet, så vedtakelsen av straffelovforslaget blir utsatt og at det ikke blir gjort av det nåværende parlamentet, har presidenten uttalt ifølge SMH.

BER OM UTSETTELSE: Indonesias president Joko Widodo ber parlamentet om å ikke vedta loven som forbyr sex utenfor ekteskap og mellom likekjønnede. Foto: Reuters/NTB scanpix

Ikke bekymret

Lovforslaget vil føre til problemer for både indonesere og turister fra hele verden som besøker landet.

Både sex utenfor ekteskap, sex mellom likekjønnede, og usømmelige handlinger som utføres i offentligheten vil være ulovlig om parlamentet innfører loven. Man risikerer rettslige/juridiske konsekvenser om man blir anklaget av ektefeller, barn eller foreldre.

Les også: Politiet i Stockholm gir gjengkriminalitet høyeste prioritet

Syndey Morning Herald har intervjuet Ida Bagus Agung Partha Adnyana, som er sjef for Balis reiselivsstyre.

- Vi er ikke bekymret. Loven krever at en person rapporterer en slik sak. Som reiselivsdestinasjon må vi også forholde oss til det som er normalt internasjonalt, og mange steder er sivile partnerskap i stedet for ekteskap normen, sier hun, og legger til:

- Bali har alltid ønsket alle turister velkommen, og det vil vi fortsette å gjøre uansett om det blir en ny straffelov eller ikke.

Les også: Sexologene avliver 10 vanlige sexmyter (+)

Kan skape press

Tim Lindsey er professor ved universitetet i Melbourne, og er direktør for senter for indonesiske lover, islam og samfunn. Til Sydney Morning Herald sier han at loven vil skape enorme problemer for utlendinger hvis den håndheves, selv om landet har mange lover som aldri blir håndhevet.

- Vil turister måtte ta vigselsattester med til Indonesia? Dette utsetter utlendinger for utpressing. Det vil være enkelt for en politibetjent på Bali å si at du ikke er gift, og presse deg for penger. Det er et ganske sannsynlig scenario, sier han til den australske avisen.