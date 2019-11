Feriesalget eksploderte over natta etter «Petter Stordalen-effekten»

EFFEKT: Petter Stordalen får mye av æren for Vings nye suksess. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Etter at hotellkongen Petter Stordalen tok over som ny eier i reiseselskapet Ving, mer enn doblet salget av pakkereiser seg over natta. Toppsjefen i selskapet er ikke i tvil om hva årsaken er.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Siden Thomas Cook Group, som eide Ving, gikk konkurs har kunder vært usikre på om de skulle kjøpe reiser i sistnevnte selskap eller ikke. Men etter at hotelleier og milliardær Petter Stordalen onsdag gikk inn og kjøpte reisebyrået, tok salget nærmest fyr dagen etter nyheten. Ving hadde plutselig økt salget med 127 prosent i forhold til samme tid i 2018. Akkurat den økningen er ikke tilfeldig, om man skal tro reiseselskapet. Les også Reiselivsekspert: Dette betyr Stordalens Ving-kjøp for de reisende «Petter-effekten» - Det er ingen tvil om at det var «Petter-effekten» som slo til. Og det med full kraft, sier Christian Grønli, toppsjef for Vings norske del, til flysmart24.no. Han omtaler omveltningen «som en eksplosjon» og mener Stordalens gode merkevare og gode personlighet har vært utelukkende positivt for dem. LYKKELIG: Toppsjef i Ving Norge, Christian Grønli, er fra seg av glede over effekten den nye eieren har tilført selskapet. Foto: Ving Norge - «Petter-effekten» er gull verdt for oss. Petter Stordalen er opptatt av å utvikle selskapet. Nå har vi slitt litt i motbakke med våre britiske eiere i mange år og ikke fått muligheten til å ta ut potensialet vårt. Den friheten har han sagt at han skal gi oss. Så nå er det opp tatt oss å levere på det, sier Grønli. Toppsjefen forteller videre at Ving allerede er i gang med å stake ut kursen som reiseoperatør for årene som kommer, og Grønli forsikrer at dagens kunder vil være i stand til å kjenne igjen selskapet om fem år. Les også Petter Stordalen slår tilbake mot hykler-kritikk Anklaget for å slette Det blir ikke noen kjapp endring, men heller en tilpasning av produktet i forhold til hva det norske og nordiske markedet ønsker, ifølge Ving-sjefen. Grønli forklarer at det vil bli en viss avskalling i hotelltilbudet, da spesielt fordi selskapet ikke lenger er eid av Thomas Cook lenger. Såpass stor har suksessen vært at Ving har blitt anklaget for å slette negative kommentarer på sosiale medier. Det er derimot ikke tilfelle, forteller Grønli, som mener Ving hele tiden hadde troen på at de skulle lykkes. Les også Er Petter Stordalen en hykler?