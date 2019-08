Ferrari raser mot sexy sko-bilder på Instagram

Krever at bildene blir fjernet fra Instagram.

Ferrari truer med å gå til rettslige skritt mot den tyske designeren Philipp Plein fordi han angivelig bruker de italienske sportsbilene til å promotere sin nye kolleksjon med luksussko.

Foranledningen til feiden er en rekke bilder og videoer som Plein har postet på sin Instagram-konto, som har 1,8 millioner følgere. Bildene viser lettkledde mennesker iført luksusskoene som poserer med de italienske sportsbilene.

Sportsbilene på Istagram-bildene er riktignok Pleins private biler, men Ferrari mener bilene blir brukt som rekvisitter i promotering av skoene, og at bildene svekker Ferraris varemerke.

Instagram-innleggene har ført til at Ferrari satte advokater på saken, og sendte Plein et brev med krav om å fjerne bildene innen 48 timer, eller risikere rettslige skritt, skriver The Times.

«Usmakelig»

Ferraris advokat skriver i brevet at designerens Instagram-bilder representere en livstil som strider helt med Ferraris merkevare, ettersom modellene på bildene spiller på «seksuelle antydninger», og at sportsbilene blir brukt som rekvisitter på en «usmakelig måte».

- Dette svekker omdømmet til Ferraris merkevare, skriver advokat Fabrizio Sanna på vegne av Ferrari.

Plein har postet brevet på sin Instagram-konto.

Plein klager over at en lojal Ferrari-kunde som ham selv blir utsatt for det han omtaler som «utpressing», til tross for å ha kjøpt fire Ferrari-biler de siste ti årene.

- Jeg synes det er helt latterlig at en så god kunde får et sånt brev, sier han i en uttalelse, ifølge The Times.

- Jeg kommer ikke til å fjerne bildene.

Bildene er i skrivende stund ikke fjernet fra Instagram-kontoen.

- Utydelig grense

Plein påpeker at både Ferrari-bilene og skoene i de aktuelle bildene er hans egne. Dette reiser i så fall flere spørsmål om hvor grensen går mellom det som anses å være private bilder og reklamebilder, skriver Bloomberg.

- Linjene mellom hva som er privat, hva som er offentlig og hva som er kommersielt, blir stadig mer utydelig, sier advokat Karin Sandberg ved advokatfirmaet Harmsen Utescher i Hamburg, som spesialiserer seg på varemerke-saker, til Bloomberg.

- Dette er et tema som vil bli stadig mer fremtredende de neste årene, ettersom selskaper vurderer hvordan influencere knytter seg til merkevarer, sier Sandberg.

Pleins advokat omtaler anklagen fra Ferrari som grunnløs, og hevder videre at klienten aldri hadde noen intensjoner om å promotere sitt eget varemerke ved å knytte det opp mot Ferrari.

De dyreste skoene til Plein selges for opptil 3.885 britiske pund for paret, ifølge The Times. Det tilsvarer i underkant 40.000 kroner.

Feiden mellom Ferrari og Plein er nok et eksempel på hvordan et varemerke ikke ønsker å bli assosiert med et annet varemerke, enkelte miljøer eller livstiler, og at dette kan by på juridiske utfordringer.

Tilsvarende eksempler er da Champagne-produsenten «Crystal» forsøkte for et tiår siden å kvitte seg med stempelet som den foretrukne champagnen til rap-artister – eller da Burberry forsøkte å distansere seg fra britiske hooligans som brukte klesplagg fra luksusgiganten.