Respons Analyse: – For Frp og Listhaug selv så betyr ikke det noe at godt over halvparten av velgerne har et dårlig inntrykk av henne. I egne rekker gjør hun et godt resultat, og det er jo det som forklarer det meste. Det er derfor Frp har gått frem på partibarometeret. Foto: Nettavisen/NTB Scanpix

Fersk måling: Frp fosser frem