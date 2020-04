Fersk test viser at 2,7 millioner personer i New York kan være smittet

En antistofftest viser at 13,9 prosent av de testede i New York var smittet.

NEW YORK (Nettavisen): Det opplyste NY-guvernør Andrew Cuomo på en pressekonferanse på torsdag. Se pressekonferansen øverst i saken.

Testresultatet var basert på prøver fra folk over hele staten New York, som har rundt 20 millioner innbyggere.

Det betyr at man antar at 2,7 millioner personer i New York er blitt smittet. Med 15.000 dødsfall i staten, tilsvarer det en dødsrate på 0,5 prosent, opplyste Cuomo på pressekonferansen.

New York guvernør Andrew Cuomo presenterte testresultatene på en pressekonferanse torsdag. Foto: Facebook

Testen er basert på 3000 tilfeldige mennesker som ble testet for antistoffer for å se om de hadde hatt koronaviruset. Testene ble gjort rundt om på dagligvarebutikker og shoppingsteder i 19 fylker og på 40 forskjellige lokasjoner.

- De ble smittet for tre uker siden, for fire uker siden, for fem uker siden, for seks uker siden, men de hadde viruset, de utviklet antistoffene og de er nå friske, sier Cuomo.

Testene viste at 21,2 prosent i New York City var smittet. Foto: Facebook

Tallene for New York City var de høyeste - de viste at 21,2 prosent var smittet. Hvis tallene stemmer, kan det bety at så mange som 1,7 millioner personer i NYC er smittet. 8,4 millioner mennesker bor i New York City.

Ferske tall viser at 9,944 personer er bekreftet døde av viruset i staten New York, mens man antar at ytterligere 5,052 personer har dødd av koronaviruset, skriver Daily Mail.

Mer enn 250.000 personer er bekreftet smittet i staten New York.