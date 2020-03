Fersk undersøkelse: 6 av 10 er bekymret for eldre slektningers helse som følge av koronaepidemien

Tallene viser også at 6 av 10 ikke har bekymringer til egen helse etter koronautbruddet.

Dette kommer frem i en dagsfersk undersøkelse InFact har gjort for Nettavisen og Amedia.

Torsdag kveld kom nyheten om at Norge har fått sitt første koronadødsfall. Den avdøde ble bekreftet å være en eldre person ved Oslo universitetssykehus. `

I undersøkelsen Nettavisen nå presenterer svarer nærmere 6 av 10 at de er bekymret for eldre slektningers helse som følge av koronaepidemien. I undersøkelsen er eldre definert som 65 år og oppover.

Spørreundersøkelsen er gjennomført før koronadødsfallet ble kjent for offentligheten.

15 prosent av respondentene svarer at de ikke er bekymret for eldre slektninger. Undersøkelsen viser videre at nærmere 65 prosent av de spurte i alderen 18 til og med 64 år er bekymret for sine eldre slektninger.

- Mer bekymret for slektninger

Ikke uventet er tallene vesentlig lavere for gruppen på 65 år og oppover. Her svarer 1 av 3 at de svært bekymret.

Andelen menn og kvinner som er bekymret for sine eldre slektninger er tilnærmet identisk med 56 prosent menn, og 58 prosent kvinner som uttrykker bekymring for de eldre.

Knut Weberg er fagsjef i InFact (arkivfoto). Foto: Privat

Når det gjelder bekymring for egen helse er store deler av befolkningen ubekymret. Det svarer nærmere 6 av 10 av de spurte. 15 prosent av de spurte svarer at de er ganske bekymret, eller svært bekymret, for egen helse.

- Tallene er som forventet når det gjelder bekymring for eldre som gjerne har svak helsetilstand. Så det er ikke overraskende. Jeg er selv 52 år og har ingen bekymring for egen helse, mens jeg for eldre slektninger er atskillig mer bekymret og villig til å avgrense min egen utfoldelse for at de ikke skal bli smittet, sier fagsjef i InFact, Knut Weberg, til Nettavisen.

- Det er også interessant at det er flere i befolkningen som svarer at de er bekymret for eldre slektningers helse enn de eldre er selv. Bare 1 av 5 av de eldre svarer at de er bekymret for egen helse, mens det altså er 6 av 10 av den totale befolkningen som er bekymret for denne gruppen.

Liten bekymring for egen helse

Tallene viser også at nærmere 65 prosent av mennene er ubekymret for egen helse, mens det blant kvinnene er annenhver som sier at de er ubekymret.

15 prosent av alle de spurte svarer at de er svært bekymret for egen helse.

Undersøkelsen er utført for Nettavisen og Amedia gjennom automatiske telefonintervjuer i tidsrommet 16.30 - 18.30 torsdag 12. mars. Totalt er 3417 personer ringt opp, og personer i hele landet er spurt.

Feilmarginen i totaltallene for hele landet er å +/- 1,67 prosent, opplyser InFact.