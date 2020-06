Fersk undersøkelse: Dette ser ut til å bli den store ferietrenden i år

Nordmenn vil i år feriere enten på hytte, i bobil, båt eller telt. Men det er én ferieplan som skiller seg ut, viser en fersk undersøkelse.

De aller fleste av oss har for lengst innsett at det neppe blir noen sydenferie eller andre eksotiske og opplevelsesrike utenlandsferier i sommer.

Fra og med mandag 15. juni åpner regjeringen for feriereiser i nesten hele Norden. Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. For Sverige er det imidlertid bare Gotland som tilfredsstiller kravene, melder NTB.

Selv om det lenge har vært antydet at nordmenn trolig vil kunne reise på karantenefrie ferier i Norden i sommer, ser det likevel ut til at de aller fleste lander på å feriere i hjemlandet.

41 prosent vil primært feriere hjemme

En fersk undersøkelse utført av YouGov for nettbutikken NetOnNet, viser at et stort antall nordmenn har tenkt å tilbringe ferien hjemme i år.

- Vi visste før vi gjennomførte undersøkelsen at svært få har planlagt utenlandstur, og at mange trolig ville være hjemme i sommer. Vi ønsket likevel å se nærmere på dette for å finne ut av hvordan nordmenn planlegger feriedagene i Norge, da det er stort fokus på at mange skal utforske landet. Det kommer likevel frem at hele 41 prosent av nordmenn primært skal være hjemme under årets sommerferie. Det betyr at store deler av landet forbereder seg på en real Staycation, sier retailsjef for NetOnNet, Peter Andersson, til Nettavisen.

Undersøkelsen viser også at 28 prosent skal primært tilbringe ferien på en hytte i Norge.

- Det er ingen tvil om at nordmenn også er hyttefolk, da tilsvarende tall i Sverige er 19 prosent, sier Andersson.

Hotellferie, teltferie og bobilferie blir også populære ferieplaner for nordmenn i år. Henholdsvis 13, 8 og 6 prosent oppgir i undersøkelsen at hotellferie, teltferie og bobilferie er hovedplanen for sommerferien i år.

- Men tendensen i Norge er likevel soleklar. Vi skal være hjemme eller på hytta, sier Andersson.

Oslofolk vil på teltferie

Undersøkelsen viser også at det er regionale forskjeller når det gjelder årets sommerferieplaner. Det er sørlendingene som i størst grad satser på hjemmeferie, eller såkalt «staycation», mens vestlendinger i stor grad tyr til hytteferie. Trøndere og nordlendinger har størst planer om bobil- og campingferie, mens det er i størst grad oslofolk som sverger til båt- eller teltferie.

Fire prosent skal på hotellferie

En annen undersøkelse, som er utført av Ipsos for Børsen, viser at bare fire prosent har planer om å overnatte på hotell eller pensjonat i sommer. I samme undersøkelse kommer det fram at tre av ti planlegger å bli hjemme.

En tidligere undersøkelse fra NHO Reiseliv, viste at kun elleve prosent hadde planer om norgesferie med hotell- eller pensjonatovernattinger, ifølge NTB.

- Det er hus og hytte som gjelder, og mange benytter muligheten til å oppgradere sin egen hage, balkong eller terrasse, sier Peter Andersson i NetOnNet, som har bestilt ferieundersøkelsen fra YouGov. Foto: NetOnNet

30 prosent oppgraderer uteplassen

Nordmenn vil også benytte anledningen i sommer til å oppgradere uteområder som hage, balkong og terrasse. Hver tredje nordmenn sier i undersøkelsen at de har enten nylig oppgradert eller har planer om å oppgradere uteområdet i sommer.

Ettersom svært mange nordmenn har planer om å legge ferien til hjemmet sitt, innebærer det også at mange velger å bruke feriepengene sine på å bringe luksusferien hjem til egen eiendom.

- Vi merker stor pågang av salg av for eksempel griller, både med bakgrunn i corona-situasjonen, og da også fordi mange nok tenker at de vil ha en ordentlig grill for sin Staycation. En del, som har anledning til det, oppgraderer også til et utekjøkken med vask og kjøleskap. På den måten flytter de nærmest kjøkkenet ut for sommeren, sier Andersson.

- Vi ser også at mindre kategorier som pizzaovner er en stor trend i år, da god mat er en viktig del av feriehverdagen vår, sier han.