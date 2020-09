Ferske sexavsløringer om prinsen i ny bok

- Det var ingen grenser for hvor langt han ville gå i senga.

NEW YORK (Nettavisen): I en ny bok som kommer ut denne uken, «Controversy: Sex, Lies and Dirty Money By The World's Powerful Elite», kommer det ifølge forfatter Ian Halperin flere sexavsløringer om flere av verdens rikeste og mektigste personer.

«Sexavhengig» og en «dristig elsker»

En av dem som blir omtalt i boken, er britiske prins Andrew.

Der blir han omtalt både som «sexavhengig» og som en «dristig elsker».

Den canadiske forfatteren Ian Halperin sier til New York Post at han har snakket med flere av prinsens påståtte elskere.

- De fleste kvinnene tegnet et bilde av Andrew som en perfekt gentleman, og de sier at det var gjensidig. En kvinne sa at han var en veldig dristig kjæreste: Det var ingen grenser for hvor han ville gå i sengen. Hun fortalte meg: «Andrew rocket verdenen min på soverommet», men at hun følte seg skuffet etterpå, fordi hun ikke hørte fra ham igjen, sier Halperin.

I boken fremkommer det også påstander om at prinsen er sexavhengig.



- En av Andrews tidligere elskere sa at han hadde blitt sexavhengig fordi han alltid sto som nummer to i rekken etter prins Charles. Han sammenlignet sine forhold med broren, med William og Harry. William blir sett på som kongelig materiale, akkurat som Charles, mens han og Harry var de dårlige guttene. Dette førte til hans playboy-livsstil. Han fikk ikke oppmerksomhet; det fikk ham til å føle seg spesiell å få disse vakre kvinnene til sengs, sier forfatteren.

Statsadvokaten i New York uttrykte i sommer ønske om å få prate med prins Andrew i forbindelse med pågripelsen av Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins tidligere partner Maxwell er siktet for å ha skaffet til veie unge jenter til Epstein.

Ett av ofrene har sagt at Maxwell ordnet det slik at kvinnen skulle ha sex med prins Andrew i Maxwells hus i London, noe både prins Andrew og Maxwell har avvist.

Forfatteren Ian Halperin sier han ikke har funnet noe bevis for at prins Andrew hadde sex med mindreårige jenter.

- Men det er ingen tvil om at Epstein forsynte Andrew med jenter, og at det var grunnen til at de var venner. Han hadde en besettelse med rødhårede, og Epstein fikk speiderne sine til å saumfare gatene for de vakreste rødhårete før de møttes, sier forfatteren. Halperin opplyser også at prins Andrew til slutt ble svært redd for Epstein.

- Epstein skaffet seg informasjon om folk som han brukte mot dem ... Da han og Andrew møttes sist i 2011, ba Andrew på sine hender og knær om at Epstein aldri måtte avsløre ham. Hvis Epstein hadde en prins på kne, forestill deg makten han hadde over andre, sier forfatteren.