Ferske tall om hvem som blir smittet av koronaviruset overrasker

- Disse tallene er sjokkerende for oss, sier New York guvernøren Andrew Cuomo.

NEW YORK (Nettavisen): Staten New York er den som er rammet hardest av koronaviruset med over 20.000 koronarelaterte dødsfall og over 320.000 smittede.

Mens antallet døde og smittede i USA når går oppover, har New York flere dager på rad hatt nedgang både i antall døde, antall som havner i respirator og antall nye smittede.

Hadde 3200 innleggelser daglig

På det meste har det vært rundt 800 daglige dødsfall i New York, men de siste dagene har antall døde ligget på mellom 200 og 300 døde personer.

Mens antallet daglige nye sykehusinnleggelser i New York på grunn av viruset flere dager på rad har ligger over 3000, var det på onsdag denne uken nede i 600 innleggelser. På det verste var det oppe i 3200.

Ferske tall viser at to tredjedeler av de som hadde blitt innlagt på sykehus i New York de siste dagene med koronaviruset var hjemmeværende. Her står helsepersonell utenfor Lenox Hill Hospital i New York City 1. mai i år, mens folk viser takknemlighet for jobben de gjør. Foto: Cindy Ord/Getty Images/AFP

På onsdag denne uken ble det presentert ferske tall om hvem som nå blir innlagt på sykehus med koronaviruset. De ferske tallene overrasket og sågar sjokkerte guvernør Andrew Cuomo.

66 prosent var hjemmeværende

Tallene viste nemlig at to tredjedeler av de som hadde blitt innlagt på sykehus de siste dagene med koronaviruset var hjemmeværende, ifølge New York Post.

- 66 prosent av personene var hjemmeværende, noe som er sjokkerende for oss, sier Cuomo.

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, sier han er sjokkert over de nye tallene. Her er han på pressekonferansen 6. mai da tallene ble presentert. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

I den samme undersøkelsen, som var basert på over 1000 personer som hadde blitt innlagt de tre siste dagene, viste også at 46 prosent av de som ble innlagt var arbeidsledige, mens 37 prosent av dem var pensjonert.

- Dette forteller oss at de ikke jobber, og de reiser ikke. Disse personene satt bokstavelig talt hjemme, sier Cuomo.

Undersøkelsen var basert på over 1000 personer som hadde blitt innlagt de tre siste dagene. Foto: Facebook

Det betyr at disse personene enten kan ha blitt smittet av familiemedlemmer, folk som kommer på besøk, eller når de beveget seg ute på tur eller i butikken.

- Det bare bekrefter det vi har sagt, som er, mye av dette avhenger av hvordan du beskytter deg selv, sier guvernøren.

- Alt er stengt ned, myndigheten har gjort at de kan gjøre, samfunnet har gjort alt de kunne. Nå er det opp til deg. Går du med en maske? Bruker du desinfiserende middel når du vasker hendene? spør Cuomo.

Dette er alderen på de som ble innlagt på sykehus, og som var en del av undersøkelsen. Foto: Facebook

Han minnet også folk på å holde avstand.

- Hvis du har yngre personer som kommer på besøk og som kanskje er mindre flittige med å opprettholde sosial distanse? Holder du deg borte fra eldre personer? sier Cuomo.

Tallene viser også at 18 prosent av de som ble innlagt de siste dagene, kom fra sykehjem.

Mens antallet daglige nye sykehusinnleggelser i New York på grunn av viruset flere dager på rad har ligger over 3000, var det på onsdag denne uken nede i 600 innleggelser. På det verste var det oppe i 3200 personer. Foto: Facebook

«Var lockdown nødvendig, virker det?»

Daily Mail, som også omtaler de ferske tallene, mener tallene kan stille spørsmål ved om lockdown i det hele tatt var nødvendig, eller virker.

Cuomo er derimot ikke i tvil om at nedstengingen i staten er og var nødvendig og sier han blant annet kan stadfeste dette ved å se på alle de andre statene som nå har en økningen av antallet smittede mens de som smått gjennomfører en gjenåpning.

Nå er det opp til deg. Går du med en maske? Bruker du desinfiserende middel når du vasker hendene? spurte Andrew Cuomo på pressekonferansen.

Men guvernøren sier flere av de 1000 personene som var grunnlaget for undersøkelsen, viser at folk blir syke på grunn av egen oppførsel, noe som ikke kan kontrolleres av en lockdown, skriver Daily Mail.

Totalt i USA er det nå over 1,2 millioner smittede og nesten 75.000 døde.

Fersk statistikk presentert av New York Times på torsdag, viser hvordan folk fra New York og som kom til New York og som dro ut i resten av USA, har forårsaket mye av smitten som nå herjer i USA. De skriver at reisende ut fra New York dannet grobunn for utbruddet i USA.