Fest for skattebetalerne når Vy rakner

På under ett år har Vy, utskjelt for sitt nye navn, tapt sin andre store konkurranse om å kjøre tog i Norge. Snart er det nesten bare små bybiler igjen for jernbaneselskapet.

Jernbanen i Norge er satt ut på anbud. For statlige Vy, tidligere kjent som NSB, ser dette ut til å bli en ren katastrofe. Statsselskapet som har kjørt tog i Norge siden 1883 ser nå ut til å miste grepet fullstendig. I dag, 17. juni, ble det klart at Vy ikke lenger skal kjøre tog på store deler av det norske jernbanenettet.

Svenske tilstander

Denne gangen var det nesten alle jernbanestrekninger nord for Oslo, det vil si Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen som glapp for Vy.

Fra juni neste år er det svenske SJ som skal kjøre togene her. Etter tidligere å ha tapt konkurransen om å kjøre tog på Sørlandsbanen til engelske GoAhead, er det nå bare Bergensbanen, Gjøvikbanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen, samt lokaltrafikk i Oslo-området, hvor Vy fortsatt skal få kjøre tog.

Bergensbanen er også satt ut til konkurranse. Der skjer tildelingen av kontrakten først til høsten. Skulle den også glippe for Vy, da blir det ikke mye igjen. Etter å ha drevet med tog i snart 140 år kan det bli kroken på døra.

Stor forskjell på pris

På pressekonferansen der kontrakten til SJ ble offentliggjort sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik at de to selskapene som konkurrerte, Vy og SJ, var om lag like gode på kvalitet.

Men prisen var vidt forskjellig. Vy skulle ha nesten 30 prosent mer betalt av staten enn vinnende SJ for å kjøre togene. Mens SJ får 1,24 milliarder kroner, ville VY ha 1,59 milliarder. Med så stor prisforskjell hadde ikke Jernbanedirektoratet noe annet valg enn å tildele SJ kontrakten.

Milliard-besparelser

For norske skattebetalere er dette bra. Mindre penger går til å subsidiere togdriften. Penger som heller kan brukes til å bygge bedre jernbaner. Kontraktsperioden er inntil 10,5 år. I forhold til hva som betales i dag for togdriften, er besparingene mye større. Den betalingen SJ nå skal få fra staten, utgjør ifølge Jernbanedirektoratet bare 20 prosent av det staten betaler i dag. Når prisen for skattebetalerne blir bare en femtedel, innebærer det en besparelse på hele fem milliarder kroner.

Hva gjør Vy feil?

Spørsmålet er hvorfor SJ kan gjøre jobben så mye billigere. Begge må forholde seg til samme lønns- og arbeidsvilkår i Norge og kjøre det samme togmateriellet på de samme skinnene. Etter å ha tapt stort også i fjor overfor GoAhead på Sørlandsbanen, blir spørsmålet hva Vy gjør feil.

Hva Vy gjør feil er det ikke så lett å svare på nå.

Det åpenbare er at Vy ikke har vært villig til å gå like langt ned i pris som konkurrenten SJ. Er det fordi Vy vet mer om hva togdrift koster i Norge enn det SJ gjør?

Fakta Pakke Nord ↓ Fjerntog inkludert nattog på Nordlandsbanen mellom Trondheim S og Bodø

Fjerntog inkludert nattog på Dovrebanen mellom Oslo S og Trondheim S

Regiontog Saltenpendelen på strekningen Bodø - Rognan

Regiontog Trønderbanen på strekningen Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer

Regiontog Raumabanen på strekningen Dombås – Åndalsnes

Regiontog Meråkerbanen på strekningen Heimdal – Trondheim S – Storlien

Regiontog Rørosbanen på strekningen Hamar – Røros – Trondheim (Kilde: Jernbanedirektoratet) (Kilde: Jernbanedirektoratet)

Et slik argument kunne kanskje brukes mot engelske GoAhead som skal kjøre tog på Sørlandsbanen, men ikke det statlige svenske jernbaneselskapet SJ. SJ kjører det meste av tog i Sverige og har kjørt tog mellom Oslo og Stockholm i lang tid. Det er absolutt ingen grunn til å tro at SJ er mindre skikket til å drive tog i Norge enn Vy.

Sterk kritikk fra lokførerne

De som faktisk kjører togene for Vy, lokførerne, har derimot en forklaring. I et lengre innslag på NRK kveldsnytt 16. juni kunne en lokfører fortelle at de ansattes tillit til ledelsen i Vy nå er tynnslitt. De ansatte får svært lite informasjon om det som skjer, og ledelsen blir omtalt som «de hemmelige tjenester». Det stilles spørsmål om ledelsen i det hele tatt er interessert i det Vy primært skal drive med - å kjøre tog.

Til NRK fortalte lokføreren at ledelsen er mer opptatt av turisme og bybil enn å kjøre tog. Etter dagens stortap, kan det se ut til at dette også blir nær fasiten for det som engang het NSB.

Lokførererne i Vy er sterkt misfornøyd med ledelsen i selskapet kunne NRK kveldsnytt melde 16. juni 2019. Foto: Skjermbilde fra NRK kveldsnytt

Turisme og el-bybiler

Vy sine bybiler har fått en viss oppmerksomhet. I Oslo har selskapet utplassert 250 små elektriske biler som kan leies på minuttbasis gjennom en app. Denne leieformen, som Vy og tilhengerne insisterer på skal kalles bildeling og ikke leiebil, er noe som applauderes fra det rødgrønne byrådet i Oslo som et middel for å bekjempe privatbilen.

Med dette har Vy gjort seg til utøver av hovedstadens svært omstridte miljø- og samferdselspolitikk. Blant folk som fortsatt ønsker å ha sin egen bil, og dem er det mange av, bidrar neppe den rollen til å øke tilliten til Vy.

Skomaker bli ved din lest

Lokførerne i Vy har et godt poeng.

Når et selskap skal drive med alt annet enn det selskapet har som kjernevirksomhet, går det ofte dårlig. Det blir mangel på fokus, uklare prioriteringer og en evig kamp om hvordan satsing og ressurser skal skje innad i selskapet.

Ulike divisjonsdirektører kommer lett i kamp med hverandre om hvordan pengene skal brukes.

Når ny virksomhet skal startes, slik som disse bybilene, vil det gjerne gå med tap en god stund før det blir lønnsomt. Om «Vy-bilene» noensinne blir lønnsomme gjenstår å se. Vy har ikke noen erfaring med bilutleie og vil konkurrere mot sterke selskaper som er godt etablert. At bilutleie kalles bildeling og er appstyrt endrer neppe på det.

Det utskjelte navnebyttet for få måneder siden gjør det ytterst usikkert hva det tradisjonsrike jernbaneselskapet egentlig skal drive med i fremtiden. Vy betyr noe sånt som utsyn, altså et svært ullent begrep som kan signalisere nesten hva som helst.

Dette Vy-toget på Oslo Sentralstasjon har fortsatt NSBs farger. Etter dagens stortap i konkurransen mot svenske SJ er det usikkert om toget noengang blir malt i Vys grønne farger. Foto: Kjell-Magne Rystad

Uklar strategi, manglende fokus og manglende tillit fra de ansatte kan være med å forklare hvorfor det glipper. Når man skal drive med alt mulig annet, kan det bli vanskelig å kjøre tog på en god måte.

Snipp, snapp snute

For skattebetalerne er 17. juni 2019 en festdag.

Hvordan det blir for togpassasjerene gjenstår å se, men det er ingen grunn til å tro at svenske SJ kommer til å gjøre en dårligere jobb enn Vy gjør - og ville gjort. For gamle NSB, som nå altså heter Vy, er dagen trist.

Om NSB ble det sagt at selskapet stod fast i gamle spor. Nå rakner det og Vy får ikke mange spor å stå fast i lenger. Etter å ha kjørt tog i snart 140 år kan det se ut som eventyret snart er ute.

Snipp, snapp snute.