FHI: - Dagens situasjon med testing er ikke bærekraftig

Mener dagens testnivå sliter ut helsearbeidere og gjør smittesporing vanskeligere.

I sin siste risikorapport uttrykker Folkehelseinstituttet betydelig bekymring for at det i dag testes altfor mange mennesker, at dette sliter ut helsearbeidere og laboratoriene - og at det vil bli mye verre utover høsten.

- Dagens situasjon er ikke bærekraftig og bør raskt forbedres. Misforholdet mellom etterspørsel og kapasitet må rettes opp slik at man har mulighet til å følge de gjeldende testkriterier. Med dagens kriterier for testing vil behovet for testing øke betydelig når seinhøsten og vinteren kommer med mye luftveisinfeksjoner i befolkningen, beskriver FHI.

- Nytten av testing kan falle bort

Dette misforholdet kan føre til problemer, ifølge FHI:

Kommunene og de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene bruker store ressurser på prøvetaking, analyse og besvarelser. Slik som det samlede testarbeidet er organisert nå, kan det være fare for å slite ut personellet, ramme annen virksomhet og bruke opp etterspurt utstyr og reagenser.

Svartiden fra laboratoriene kan bli så lang at nytten ved testingen nesten faller bort. Forsinket smitteoppsporing gjør at de smittede nærkontaktenes kontakter kan rekke å smitte videre.

De er særlig bekymret for at det ser ut til å være altfor mange som tester seg uten grunn:

- Medieoppslag om oppblussing av epidemien og den store oppmerksomheten om testing og stadige oppfordringer til å teste seg, fører muligens til at mange blir bekymret og tester seg uten klar grunn. Andelen positive tester er nå de fleste steder godt under 0,5 %; det er altså minst et par hundre negative for hver smittet person som finnes, skriver FHI.

Vil ha ny teststrategi

I sitt dokument beskriver FHI tre tiltak for å bøte på situasjonen: