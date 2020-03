FHI: - Kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene

Sier de ikke var involvert i avgjørelsen om hytteforbud.

Etter at en rekke ordførere gikk ut og ba hyttefolket om å ikke reise på hytta, tok det ikke lang tid før sentrale myndigheter støttet opp om kravet - og det til slutt ble forbud mot overnatting på hytte i en annen kommune.

Les også: Bønn fra ordførere: - Ikke reis på hytta i helga

- Kan være nyttig

Dette førte til kraftig irritasjon blant mange hytteeiere, og nå forteller Folkehelseinstituttet at dette ikke var et tiltak som de hadde gitt noen faglige råd om.

FHI-overlege Preben Aavitsland mener at det faktisk kan være nyttig å spre folk ut over større deler av landet.

- En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier overlege Preben Aavitslan til DN.

Les også: WHO-rådgiver: – Hytteforbudet er bare tull

- Helseministeren har forklart at forbudet ble innført for å hindre at helsetjenesten i store hyttekommuner ble overbelastet. Dette er ikke en beslutning Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Dette er avveininger som beslutningstakerne må gjøre, sier Aavitsland til avisa.

Folksomt i og rundt byene

Det har de siste dagene vært rapportert om høy trengsel både i parker og på populære turområder rundt de store byene.

Les også: Alenemor Michaela tok med ungene til Sognsvann: - Det ble litt klamt hjemme, så jeg tenkte nå drar vi hit!

Blant annet ble det registrert rekordbesøk med 6500 passerende i trappestien opp til Ulrikken i Bergen i helgen.

Les også: Selger gullnummer for flere hundre tusen kroner – har du sjekket hva ditt telefonnummer er verdt? (+)