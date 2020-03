FHI: - Ser mulighet for at det kan bli knapphet på koronatester

Har utført over 8000 tester de siste ukene. Over 600 personer har fått bekreftet koronavirus i Norge.

OSLO (Nettavisen): Like over klokken 21.00 onsdag kveld var det bekreftet 620 smittetilfeller av koronaviruset i Norge. Tallene publiseres av Worldometer, som består av en gruppe uavhengige utviklere, forskere og frivillige som tilbyr global statistikk i sanntid.

Under en pressekonferanse onsdag kveld bekreftet direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, at det så langt er blitt gjennomført over 8000 koronatester i Norge.

Les også: Norske myndigheter: - Vi venter dødsfall i tiden som kommer

Følg utviklingen av koronaepidemien i Nettavisens studio.

Fakta Fakta om telefonnummer for henvendelser om koronaviruset ↓ Nasjonale nummer: * Helsedirektoratets informasjons telefon: 815 55 015 * Nødnummeret 113 og legevakten 116 117 skal ikke benyttes til generelle spørsmål om koronaviruset Kommunale nummer: *Bergen: 55 56 77 00 (8-21 hverdager, 9–17 lørdag og søndag) * Bodø: 75 59 33 10 (10–18) * Bærum: 67 50 59 99/ koronalegevakt@baerum.kommune.no. * Drammen: 32 25 41 78 * Fredrikstad og Hvaler: 69 38 11 08 * Haugesund: smittevernkontoret@haugesund.kommune.no * Indre Østfold: 477 80 110 (10-21 hverdager, 12–18 lørdag og søndag) * Karmøy: 52 81 23 60/corona@karmoy.kommune.no * Kristiansand: 948 09 041 (10-15 hverdager) * Moss, Vestby, Våler og Råde: 404 04 919 for mistenkt smittet. (08–20) * Nord-Fron: 480 75 383 * Oslo: 21 80 21 82, for mistenkt smittet. (12-21 hverdager, 12.30-19.30 lørdag og søndag) * Sarpsborg: 902 62 442 (08–23) * Sel: 46863167/46908342 * Stavanger og Sandnes: 51 50 72 20 (9-18 hverdager, 10–16 lørdag og søndag) * Sola: 51 91 40 30 * Trondheim: 905 09 052 (8-19 hverdager) * Volda: 970 11 773 (12-15 hverdager)

- Kan bli knapphet på tester

I tiden fremover kan det bli en eksplosiv økning i antall nye tester. Leverandørene av nødvendige tester jobber på spreng med å forsyne hele verden. Etterspørselen kan bli en utfordring for helsevesenet i Norge.

- Leverandørene har skrudd opp produksjonen betraktelig, men vi ser på muligheten for at det kan bli en knapphet på tester, sier områdedirektør i FHI, og professor, Geir Bukholm til Nettavisen.

Les: Drastiske korona-tiltak i Oslo: Karantenebrudd kan straffes med fengsel

Geir Bukholm, områdedirektør i Folkehelseinstituttet og professor. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Han beroliger likevel med at det norske helsevesenet har alternative testinger klare.

- Ved siden av de de ordinære testene vil de norske laboratoriene har alternative plattformer som de kan gå over til, og hvor det foreløpig ikke er meldt om knapphet på reagenser (stoffer som kan påvise smitte, red. anm.).

Her kan du lese alt om koronaviruskrisen.

Bukholm forteller at den nasjonale testkapasiteten foreløpig er på flere hundre personer per dag.

- Hvis vi på sikt ønsker å øke testbehovet ytterligere kan det utfordre systemet. Det gjelder ikke først og fremst reagenser, men i stor grad å få tatt testene. Det belaster blant annet primærhelsetjenesten i stor grad.

Les også: Sporveien stenger første dør på trikken

Fakta Informasjon for befolkningen ↓ INFORMASJON FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET: Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.

Lemper på testkravene for helsepersonell

Professoren forteller også at det jobbes med å utarbeide prognoser for hvor mange de ser for seg skal måtte testes de kommende ukene og den kommende måneden.

Foreløpig er det i hovedsak personer som har vært i smitteutsatte områder, og personer som har vært i kontakt med noen som har vært i disse områdene, som skal testes. I tillegg har FHI lempet på testkriteriene for helsepersonell.

Dersom noen i helsevesenet mistenker å ha koronavirus, blir de testet. Men det betyr ikke at det blir ellevill testing av personer, eller at det på noen måter sprenger kapasiteten.

- Å teste veldig mange personer som sannsynligvis er friske, vil kunne bruke opp testkapasiteten. Hensikten med de testene er å holde kontroll på utbruddet slik at vi kan bruke testene som en bekreftelsene på at det finnes smitte, og hvor vi skal rette oppmerksomheten med tanke på å finne nærkontakter, sier Bukholm.

- I tillegg vil man åpne for at helsepersonell som får symptomer skal testes. Helt uavhengig av hvor de har vært.

ILLUSTRASJONSFOTO: Fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer ikledd smittevernutstyr med en spyttprøve på isolatposten på Ullevål sykehus. Det er hit eventuelle koronasmittede vil komme. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Les også: Sats må stenke treningssenter i Oslo på grunn av koronaviruset

Økt beredskap i Oslo

Et nytt tiltak som er innført er at alle som blir testet for luftveisinfeksjoner samtidig sjekkes for COVID-19, selve viruset i koronasyken.

- Vi har lagt det inn som ett av flere virus, sammen med andre smittestoffer de testes for, når personer utredes for luftveisinfeksjoner. Det vil innebære en utvidelse av testkriteriene, men det utfordrer ikke testkapasiteten fordi dette er en test som ville foregått uansett.

Foreløpig har ikke FHI den totale kostnadsoversikten over testingene for koronavirus.

De siste dagene har en rekke arrangementer blitt avlyst, folk har hamstret mat i butikkene og apotek er blitt tømt for desinfiserende middel. Onsdag ettermiddag ble det også klart at Oslo hever beredskapsnivået og forbyr arrangementer.

Samme dag ble det også meldt om det første koronadødsfallet i Sverige. Norske myndigheter uttalte også at de forventer koronadødsfall i Norge den kommende tiden.

Tirsdag og onsdag presenterte både Bergen kommune og Oslo kommune restriksjoner som vil påvirke befolkningen.