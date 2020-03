FHI: 157 nye tilfeller det siste døgnet

907 smittet av koronavirus i Norge.

Antall bekreftet virussmittede i Norge har det siste døgnet steget med 157. Dermed er 907 personer i Norge smittet av koronaviruset, ifølge FHI.

Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før.

Gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år. Om lag to tredeler av de smittede er menn. Det betyr at det ikke er lenge til vi sannsynligvis passerer tusen smittede her til lands.

- Smitter dagen før symptomene kommer

En studie gjennomført på koronasmittede personer i Singapore og Tianjin i Kina, viser at mange personer som er smittet med koronaviruset kan kanskje spre smitten videre, selv om de foreløpig ikke viser tegn til å ha symptomer.

- Man antar at viruset smitter kanskje dagen før symptomene kommer. Det gjør det utfordrende å bygge på den strategien med å isolere kjente smittetilfeller. Det trengs andre tiltak også, har overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, sagt til Nettavisen.

Kan barn leke med andre barn?

Nå som alle skoler og barnehager er stengt i to uker framover, er det mange frustrerte foreldre som ikke vet hva barna skal ta seg til. Mange er usikre på om det er utrygt å la barna omgås andre barn.

- Utgangspunktet her er å redusere hyppigheten av kontakt mellom mennesker på befolkningsnivå. Når skolene er stengt, har man tatt bort veldig mange kontaktpunkter. Om en unge vil leke med naboungen, så synes jeg ikke det gjør noen ting. Min sønn som er ti år, er nå ute og sparker fotball med to klassekamerater, sa Aavitsland.

Ny testmaskin klar

Selv om Norge er blant landene som tester flest innbyggere for koronasmitte har mange blitt nektet testing de siste ukene. Det skal to nye supermaskiner fra Sveits gjøre noe med.

Norsk helsevesen har så langt klart å teste nærmere 12.000 personer for smitte, men med de nye supermaskinene skal det være mulig å teste 2880 personer hver dag.

Den første maskinen ble satt opp ved Oslo universitetssykehus på fredag, mens den andre maskinen kommer til Akershus universitetssykehus på mandag, melder Aftenposten.

Helseminister Bent Høie er svært fornøyd med at Norge har fått de nye testmaskinene og takker næringslivet for bidraget.

- At Ullevål sykehus og A-hus nå får disse to testmaskinene på plass, er en direkte konsekvens av dette møtet og viser at i Norge stiller næringslivet opp når det gjelder. Det er jeg glad for, sier helseminister Bent Høie.