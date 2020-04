FHI advarer mot falske SMSer fra Smittestopp-appen

NRK lagde et system for å sende falske varsler fra Smittestopp-appen på ti minutter. Folkehelseinstituttet advarer mot at appen kan misbrukes på denne måten.

I FHIs vurdering av personvernkonsekvenser står det at: «SMS-varslingen kan misbrukes ved å sende ut SMS til norske innbyggere med forfalsket avsendernummer,» skriver NRK. Se hvordan den nye appen fungerer i praksis: Informasjonssikkerhetsleder Pål Solerød ved FHI oppgir at instituttet er kjent med problematikken, men likevel valgte å lansere appen med SMS som varslingskanal. Les Gunnar Stavrums kommentar: Knusende angrep på Kinas president for hemmelighold som gjør verden farligere Selv var Solerød prøvekanin for en av NRKs falske SMS-er. Meldingen, der Helsedirektoratet var oppgitt som avsender, oppga at han hadde vært i nærkontakt med noen som hadde koronavirus og skulle logge inn på en nettadresse han ikke kjente igjen. Solerød anbefaler brukere som er i tvil om en melding er ekte, å oppsøke helsenorge.no. Der har de en innsynsløsning man kan bruke for å sjekke om man faktisk har fått et varsel. (©NTB)

