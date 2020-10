FHI anbefaler å droppe unntaksregler for utenlandske arbeidstakere

FHI anbefaler å fjerne unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende fra områder med høyt smittepress.

Dersom man ønsker å bevare en mulighet for unntak, bør det lages et testregime som reduserer faren for videre smitte i jobbsituasjonen, heter det i anbefalingene FHI har gitt regjeringen.

– Ordningen har vist seg risikabel nå som en ny bølge av epidemien herjer i landene der disse arbeidstakerne kommer fra, særlig Polen, heter det i FHIs anbefaling.

Regjeringen vil legge fram sin beslutning på en pressekonferanse klokka 16.

