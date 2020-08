FHI anbefaler fire nye «røde» land

FHI anbefaler at Storbritannia, Irland, Hellas og Østerrike blir røde land, samt at regionen Hovedstaden i Danmark også blir rød.

FHI leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen i Europa. Det er til syvende og sist regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av ti dagers innreisekarantene. Dette gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Grensen som er satt er at det skal være mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to uker.

17. august er smittesituasjonen slik (antall smittede innbyggere per 100 000):

Storbritannia (20,7)

Irland (22,3)

Hellas (22,5)

Østerrike (23,3)

Region Hovedstaden i Danmark (24)

Derfor anbefaler nå FHI at disse stedene blir røde, skriver instituttet på sine sider.

Fra før av er de danske regionene Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland røde. Det er også en rekke europeiske land (se oversikt øverst i saken).

FHI anbefaler også at den svenske regionen Norrbotn endres fra rødt til gult, slik at reisende derfra ikke lenger vil omfattes av karantenekravet.

For en uke siden ble seks nye land (Island, Kypros, Malta, Nederland, Polen og Færøyene), samt en rekke regioner i Danmark og Sverige, anbefalt røde av FHI. Da ble alle erklært rød av regjeringen to dager senere.

«Instituttets smittevernfaglige vurdering er at å åpne grensene vil medføre en økt risiko for import av smitte til Norge, med påfølgende risiko for spredning innad i Norge. Reise ut av landet vil også medføre økt risiko for smitte til de reisende. Jo større forskjellen i smittepress mellom Norge og avreiselandet/oppholdslandet er, jo større risiko vil det være for at reisende er smittet», står det på FHI sine sider.