FHI anbefaler utvidet salgstid for alkohol

Mener dette vil redusere presset på butikkene i julen.

I en ny rapport kommer FHI med flere tiltak som de mener kan innføres før jul. Ett av tiltakene de mener er aktuelle for å begrense smitten i perioden frem mot jul er utvidede åpningstider for salg av alkohol.

– For å unngå storhandling før langhelgene bør det vurderes utvidede åpningstider i matvareforretninger. Med åpne butikker på flere helligdager i julen kan man redusere storhandling og press på butikker før jul. Utvidet salgstid for alkohol i butikk og på vinmonopol vil kunne gi ytterligere reduksjon i presset, står det i rapporten.

Dokumentet er datert 30. november, men ble først offentliggjort på FHIs nettsider i dag.

De kommer også med en rekke andre, nye råd til handelsstanden, blant andre:

– Unngå tilbud som fører til at mange kunder møter opp på samme sted til samme tidspunkt.

– Ta hensyn til risikogrupper, for eksempel ved å ha tidspunkter der de inviteres til å komme uten at andre kunder er til stede, men da bør antall kunder begrenses slik at det kan tilrettelegges for minst 2 meters avstand.

Tilrettelegging for to meters avstand har tidligere ført til forvirring rundt en-meters-regelen for både butikkene og vektere engasjert av kommunen.

