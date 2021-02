FHI: AstraZeneca-vaksinen blir trolig ikke godkjent for personer over 65 år, melder VG

Ligger an til å bli godkjent for de under 65 år.

– Det ligger an til at AstraZeneca-vaksinen blir godkjent for personer under 65 år, bekrefter Geir Bukholm i FHI til VG.

En rekke land ønsker ikke å vaksinere eldre med AstraZeneca-vaksinen fordi vaksinen ikke har dokumentert effekt for denne gruppen. Det inkluderer Sverige, Frankrike, Polen og Tyskland.

– Det er klart at eldre ikke vil bli vaksinert med denne vaksinen, sier Michal Dworczyk, som har ansvar for vaksinasjonsprogrammet i Polen.

Vil få andre vaksiner

FHI har de siste dagene vurdert om vaksinen skal anbefales og brukes for de over 65 år.

Etter å ha vurdert om vaksinen skal anbefales å brukes for folk over 65 år, ser det ut til at det kun er personer i aldersgruppen 18 til 65 år som skal få denne vaksinen. De som er eldre, vil dermed få RNA-vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna.

I kliniske studier har AstraZeneca-vaksinen vist seg å være 62 prosent effektiv for å forhindre sykdommen covid-19.

Mangel på data

Hovedproblemet er at det har vært mangel på data fra eldre deltakere i testperioden. Legemiddelselskapet AstraZeneca og samarbeidspartneren Oxford-universitetet har vært åpne om at færre enn 10 prosent var 65 år eller eldre. Bare 450 deltakere var over 70 år.

Til sammenligning var mer enn 40 prosent av deltakerne i vaksineforsøkene til Pfizer og Biontech over 55 år.

Dette betyr ikke at AstraZeneca-vaksinen ikke fungerer bra for eldre, men at det er lite data som kan bevise at den gjør det.

