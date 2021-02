FHI bekrefter at de har fått trusler under koronapandemien

Svenske helsetopper må ha politibeskyttelse etter alvorlige trusler. FHI bekrefter at også de har fått uhyggelige meldinger under pandemien.

Nettavisen skrev tidligere torsdag at Anders Tegnell og andre offentlige personer i de svenske Folkhälsomyndighetene (FHM) har fått flere drapstrusler det siste året.

Bare i desember i fjor fikk statsepidemiologen cirka 80 e-poster av hatkarakter, noe som har endt med at flere ansatte i FHM har fått politibeskyttelse.

Johan Carlson, generaldirektør i FHM mener det er grunn til å bekymre seg. Han tror at dette kan bli et problem for hele forskningsverdenen hvis det ikke stoppes.

Trusler i Norge

Også her i landet blir helsetoppene truet. Selv om det ikke er av samme alvorlighetsgrad, har ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI) mottatt en rekke uhyggelige meldinger.

- Vi har mottatt en del truende og trakasserende henvendelser, både til instituttet og direkte til enkeltpersoner det siste året, sier Gun Peggy Knudsen, assisterende direktør i FHI til Nettavisen.

Henvendelsene har kommet inn på e-post, telefon til sentralbordet, og på telefon og sms til enkeltpersoner innad i instituttet.

- Vi får ros, spørsmål, ønsker og klager på smittevernrådene vi gir. Vi har også fått en håndfull trusler som vi har bedt om råd fra politiet om, sier Knudsen.

Hun forteller også at hun husker to konkrete trusler om vold eller drap og at FHI også har fått en henvendelse om angrep i forbindelse med koronavaksinene.

Helsedirektoratet, på sin side, har ikke registrert noen trusler mot enkeltpersoner, men opplyser at de er forberedt på at det kan skje og at ledelsen derfor er informert om det.

Rasende

Statsminister i Sverige, Stefan Löfven reagerer sterkt på opplysningene om at personer i Folkehelsemyndigheten blir truet og må ha beskyttelse av politiet.

Han skriver til nyhetsbyrået TT at han mener en grense er overskredet når mennesker som gjør sin jobb for å verne liv utsettes for dette.

- Forskningsjournalister forteller om det hatet de møter når de rapporterer om pandemien. Dette samtaleklimaet slåt mot akademisk frihet, sier Löfven.

